Суд оштрафовал УПЗ за нарушения в производстве аппаратов ИВЛ

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Уральский приборостроительный завод (УПЗ) проиграл очередной суд Территориальному органу Росздравнадзора по Свердловской области. Предприятие привлекли к ответственности по статье КоАП «Реализация или ввоз на территорию Российской Федерации недоброкачественных лекарственных средств или медицинских изделий».

Решение суда было опубликовано вчера. УПЗ присудили штраф в размере 500 тысяч рублей. В Росздравнадзоре уточнили, что УПЗ нарушило требования производства и обслуживания аппаратуры. В ближайшее время УПЗ должен устранить нарушения. При этом «Интерфакс» со ссылкой на Концерн радиоэлектронных технологий, в состав которого входит предприятие, сообщил, что претензии не связаны с возгоранием аппаратов искусственной вентиляции лёгких «Авента-М» в Москве и Санкт-Петербурге.

Отметим, что ранее в картотеке арбитражного суда Свердловской области от 14 сентября было опубликовано решение суда о привлечении УПЗ к административной ответственности по этой же статье. Так, после сборки аппараты ИВЛ проходили наработку 40 часов вместо 100 часов, ведение технологических паспортов происходило с нарушениями, а к производству продукции привлекались сотрудники без дополнительного профессионального образования. В связи с этими нарушениями суд назначил штраф в размере 100 тысяч.

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