На Урале выпустят замену самолётам Ан-24

За последние три года на площадке на Уктусе было выпущено 80 самолётов. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области будут делать самолёты L-610. Они должны сменить устаревшие Ан-24, которые выпускались до конца восьмидесятых годов прошлого века и вот-вот исчерпают свои ресурсы. В 2022 году Уральский завод гражданской авиации начнёт испытания нового самолёта, а к 2024 году наладит его серийное производство.

Гендиректор УЗГА Вадим Бадехи рассказал, что L-610 рассчитан на 48 посадочных мест и будет курсировать между регионами. Производство будет вестись в «Титановой долине» на площадке на Уктусе. Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявлял, что федеральный минпромторг рассчитывает получить сертификат на L-610 в 2023 году. Он объяснял, что по сравнению с предшественником Ан-24, у нового самолёта увеличатся продолжительность и дальность полёта, вместимость, максимальная взлётная масса.

Готовность использовать новые самолёты уже выразили якутские «Полярные авиалинии», в связи с этим между компаниями в прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве.

Добавим, что сейчас УЗГА производит на площадке на Уктусе самолёты для внутренних воздушных линий L-410 и учебные самолёты DA-42T.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».