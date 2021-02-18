Машиной Евгений Куйвашев остался доволен. Фото: Павел Ворожцов

17 февраля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей поездки в Качканар оценил современную технику, которая будет работать на новом месторождении железной руды ЕВРАЗ Качканарского ГОКа – Собственно-Качканарском месторождении.

Главе региона представили новую спецтехнику для перевозки руды: БелАЗы грузоподъёмностью в 240 тонн и фронтальный погрузчик Caterpillar 994 К. Губернатор решил протестировать одну из машин и выбрал погрузчик (на фото). Машиной Евгений Куйвашев остался доволен.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, Качканарский ГОК начал добычу руды на Собственно-Качканарском месторождении осенью прошлого года. В этом году предприятие рассчитывает добыть 5 млн тонн руды. Спецтехникой руду доставляют в рудоперегрузочные пункты, а затем на железную дорогу – в думпкары (грузовые вагоны).