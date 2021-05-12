В «Титановой долине» построят кремниевый завод, который пытались возвести в двух других регионах

Сейчас, согласно сайту «Титановой долины», резидентами ОЭЗ являются 19 компаний: 10 из них работают на площадке в Верхней Салде. Фото: Галина Соловьёва

В ближайшее время в «Титановой долине» появится новый резидент. Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) одобрил инвестпроект омской компании «Силарус» (входит в ГК «Титан») по строительству завода по производству технического кремния. До конца мая в Минэкономразвития России будет направлена заявка на включение компании в реестр резидентов «Титановой долины». Само предприятие должны построить в течение трёх лет.

Предполагается, что ежегодно «Силарус» будет выпускать 36 тысяч тонн технического кремния, 17,1 тысячи тонн микрокремнезёма и 1,5 тысячи тонн кремнийсодержащего продукта. На заводе будут работать 320 человек. В строительство инвестор планирует вложить 9,3 млрд рублей. Как отметил председатель советов директоров ГК «Титан» и компании «Силарус» Михаил Сутягинский, ключевую роль в его решении разместить предприятие на территории первой очереди «Титановой долины» сыграла инфраструктурная готовность площадки.

– Специалистам компании пришлось провести масштабную работу по локализации будущего производства. Исходя из экономической эффективности, требований российского экологического законодательства и оптимизации транспортной составляющей была определена площадка в городе Верхняя Салда. Ключевым фактором при выборе территории стала готовность площадки ОЭЗ «Титановая долина», – сказал Михаил Сутягинский.

Между тем завод по производству технического кремния «Силарус» пытается построить уже не первый год. Десять лет назад завод планировали построить в Омске – тогда в течение двух лет омичи активно выходили на митинги и даже размещали на жилых домах надписи «Кремний нас убьёт». Социальный конфликт возник и в Златоусте Челябинской области: когда производство решили запустить там и администрация города поддержала проект, местные жители и предприниматели выступили против передачи участка под предприятие в черте города. Зная предысторию, жители Верхней Салды беспокоятся, что будут жить рядом с очередной площадкой для вредного производства. Однако в «Титановой долине» заверили, что инвестор пришёл в наш регион не потому, что от его предприятия отказались другие – в прошлые разы на предлагаемых площадках для производства не было необходимых сетей.

– Производство требует большого объёма электроэнергии. И только «Титановая долина» смогла предоставить всё необходимое для реализации проекта, – пояснили в пресс-службе ОЭЗ. – Предприятие будет создавать металлургический кремний, а не электронный, в этом производстве не используется хлор. Проект безопасен с точки зрения экологии. Представителями управляющей компанией особой экономической зоны и членами Экспертного совета ОЭЗ была проведена доскональная ревизия технологии. И мы уверены, что предстоящая Федеральная экологическая экспертиза проекта подтвердит это утверждение и развеет все страхи. Мы понимаем причину возражений ряда жителей, которые появляются из-за того, что они незнакомы с параметрами планируемого производства. Именно поэтому запланированы мероприятия по информированию населения.

Отметим, «Силарус» должен стать 20-м резидентом «Титановой долины». Власти Свердловской области помимо налоговых льгот, которые причитаются предприятиям ОЭЗ, готовы предоставить «Силарусу» дополнительную поддержку. Как сообщила министр инвестиций и развития Виктория Казакова, рассматривается возможность заключения с компанией соглашения о защите и поощрении капиталовложений.

– Это новый инструмент, гарантирующий инвесторам долгосрочную предсказуемость условий реализации проекта на территории Свердловской области, – отметила министр.

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