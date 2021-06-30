Свердловские промышленники расширяют сотрудничество с компанией «Транснефть»

Во время визита Павел Ревель-Муроз (в центре) отметил хороший потенциал свердловских предприятий для сотрудничества с Транснефтью. Фото: Галина Соловьёва

Свердловскую область посетила делегация ПАО «Транснефть». Вице-президент крупнейшей в мире нефтепроводной компании Павел Ревель-Муроз встретился с руководителями 70 промышленных предприятий региона и познакомился с их продукцией, которая может быть востребована структурными подразделениями Транснефти. В список перспективного оборудования вошли трансформаторы тока, системы автоматизации рабочих процессов и тяжёлая строительная техника.

Визит высшего руководства Транснефти по приглашению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева должен был состояться ещё в декабре прошлого года, но по разным причинам его перенесли на июнь. Сдвиг сроков позволил нашим промышленникам лучше подготовиться к рабочей встрече в технопарке «Университетском», которая состоялась вчера. В итоге в ней приняли участие порядка ста человек, более половина из них – предприниматели.

– Нам есть что показать, – отметил заместитель губернатора Алексей Шмыков. – С точки зрения интеллекта, производственных мощностей регион готов произвести любую продукцию. Сегодня 18 предприятий смогли презентовать свои возможности, в том числе представители малого бизнеса. В свою очередь, им подробно рассказали, как можно попасть в поставщики Транснефти. Партнёрство с компанией повышает конкурентную среду, качество продукции. Мы также будем смотреть, если пока здесь не производим какую-то востребованную продукцию, то начнём ее выпускать.

По словам Павла Ревеля-Муроза, с января 2019 года по март 2021-го с предприятиями Среднего Урала Транснефть заключила 2 432 договора на сумму 11,7 миллиарда рублей. Крупнейшими подрядчиками и поставщиками материально-технических ресурсов для компании стали в основном строительные организации и проектные бюро, которые занимаются возведением и ремонтом нефтепроводных объектов в тайге, горной местности и на болотах. Среди них – ООО «ЭСК «Энергомост», ООО «Тюменьстройнефть», ООО «УКС», ООО «Строительная компания развития», ООО «Строительная компания «Трон» и другие.

– Свердловская область известна своей развитой промышленностью, – рассказал Павел Ревель-Муроз. – Мы заинтересованы в том, чтобы увеличить количество предприятий-поставщиков продукции и услуг для нашей компании. По состоянию на первое полугодие 2021 года в реестр партнёров Транснефти включена продукция 12 производителей Свердловской области. Сейчас на стадии включения в реестр находятся ещё шесть новых производителей и новая продукция трёх предприятий региона, с которыми наша компания сотрудничала ранее.

На этом интерес Транснефти к оборудованию уральских промышленников не ограничивается. Во время визита топ-менеджмент компании посетил в Екатеринбурге производственные площадки ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока», ООО «Прософт-Системы» и АО «Эридан», которое производит взрывозащищённые приборы. Они могут стать партнёрами Транснефти после аудита и проверки качества их продукции, как и гусеничные транспортёры Екатеринбургского завода самоходных машин «Континент». Его директор Василий Леонов рассказал, что сейчас опытные образцы техники проходят обкатку для включения в реестр компании.