Двойной праздник: глава региона посетил Каменск-Уральский

Евгений Куйвашев (на фото справа) во время визита на завод «РУСАЛ Кремний-Урал». Фото: Галина Соловьёва

В канун Дня металлурга, который отмечается ежегодно в третье воскресенье июля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев совершил рабочую поездку в Каменск-Уральский. 17 июля здесь отметят День города. Глава региона поздравил каменцев сразу с двумя праздниками, которые для горожан неразделимы и всегда отмечаются вместе.

Первым делом глава региона побывал на заводе «РУСАЛ Кремний-Урал», где посетил цеха предприятия, а затем пообщался с заводчанами. Главной темой для обсуждения с рабочими стало развитие городской среды: вопросы, которые поднимали металлурги, близки не только заводчанам, но и остальным жителям города. Так, речь шла о дорожном строительстве, решении проблем с горячей водой и доступности медицинской помощи.

Один из вопросов касался отсутствия поликлиники в Южном микрорайоне. Его задала директор по персоналу Уральского алюминиевого завода Анна Соломеина.

– У нас в городе есть новый микрорайон Южный, который активно строится.

– Да, только что там проезжал, – сказал Евгений Куйвашев.

– Он очень активно развивается. В нём новые школа, детский садик. У нас есть одна небольшая проблема: отсутствие поликлиники, как детской, так и взрослой. Ближайшая находится в четырёх кварталах от этого микрорайона. Хотелось спросить, возможно ли профинансировать строительство поликлиники из областного бюджета?

– Дело в том, что мы будем финансировать её из областного бюджета. Вопрос в том, где её устраивать. Это прорабатывается сейчас властями вместе со строителями, решают, чтобы на первых этажах вводимых домов разместить такую поликлинику на 4–5 тысяч мест. Это реально, но для этого нужно подготовить соответствующий проект. Там должно быть изолированные водоснабжение, канализация и другие объекты инфраструктуры. Как только строители подготовят этот проект, так мы его и профинансируем. То есть мы купим площади у строителей. Для строителей это свой интерес, а для жителей – свой, – ответил губернатор.

Также вчера губернатору презентовали недавно реконструированный центр гребного спорта на лыжно-лодочной базе «Металлист». Сейчас здесь занимаются около 200 спортсменов: объекта инфраструктуры такого уровня в Свердловской области больше нет. Увиденным глава региона оказался доволен. После посещения базы он пожелал гребцам больших спортивных достижений.

– Сегодня я посетил хороший спортивный объект. Я уверен, что каменские спортсмены в скором времени покажут хорошие результаты и удачно выступят на следующей Олимпиаде.

Добавим, что эта поездка стала одной из первых, которую глава региона заранее анонсировал на своей странице в Инстаграм. Это позволило горожанам задать вопросы губернатору перед его визитом. Всего таких вопросов поступило более 200. Все они не остались без внимания. В конце поездки губернатор передал папку с обращениями для решения главе Каменска-Уральского Алексею Герасимову.

– Все вопросы вот здесь, в этой папке, – отметил губернатор. – Они переданы от отраслевой принадлежности непосредственно исполнителям. По каждому будет разработан ответ. Если это организационные вопросы, то всё решится быстро. Если финансово ёмкие – просчитаем и скажем, когда. Если вопросы нужно решить быстро – решим быстро. По каждому обращению составим дорожную карту и дадим необходимые поручения. Но есть, конечно, вопросы, требующие серьёзного финансирования, которые городскому бюджету не под силу. Здесь мы готовы подключаться.

Помимо вопросов, заданных через Инстаграм, в перечень попали ещё и обращения, поступившие традиционным способом – через приёмную главы региона. Одно из них прислала инициативная группа жителей домов по улицам Исетской, Каменской, Алюминиевой и Бугарева. Они пожаловались, что двор, в котором они живут, давно пришёл в негодность: проезды, газоны, ливневая канализация, освещение, парковка, детская площадка – всё требует обновления. Жильцы попросили губернатора помочь с благоустройством дворовой территории. Евгений Куйвашев лично заехал во двор и посмотрел, как можно решить вопрос.

– Механизм решения есть: необходимо подготовить заявку для участия в программе по формированию комфортной городской среды. Главе я дал поручение проконсультировать жителей этого двора и помочь с оформлением документов. Надеюсь, уже в следующем году этот двор преобразится, – отметил губератор, пообещав лично заехать сюда в следующем году, чтобы проверить, что изменилось.

В конце поездки губернатор посетил администрацию города, где принял участие в чествовании металлургов.

– Поздравляю вас с Днём города и Днём металлурга! В вашем городе эти два праздника неразделимы и всегда отмечаются вместе. В этом году у нас есть ещё один весомый повод для поздравления. Указом Президента России Владимира Путина Каменску-Уральскому присвоено почётное звание «Город трудовой доблести». Это высокая оценка трудового подвига каменцев в годы Великой Отечественной войны. На протяжении уже нескольких столетий металлургия и металл определяют судьбу и характер города, составляют основу его жизни и благополучия. Здесь работают такие металлургические гиганты, как Синарский трубный завод, Уральский алюминиевый завод, Каменск-Уральский металлургический завод, завод по обработке цветных металлов.

Евгений Куйвашев поблагодарил металлургов за добросовестный труд, стремление к позитивным переменам и желание сделать свой город ещё комфортней и удобнее для жизни.

Добавим, что губернатор уже анонсировал свою следующую поездку:

«Жители Первоуральска, скоро я поеду к вам. Пишите в комментарии и в директ о проблемах в городе», – написал глава региона у себя в Instagram.