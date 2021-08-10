Цепи кованные: экспортные пошлины нарушат планы уральских металлургов

На металлургических предприятиях работают более 100 тысяч свердловчан Фото: Павел Ворожцов

С 1 августа в России действуют 15-процентные пошлины для металлургических компаний, которые поставляют за пределы Евросоюза чёрные и цветные металлы. Вводя такую меру, Правительство РФ рассчитывало защитить внутренний рынок на фоне роста цен на металлургическую продукцию в мире. Но у медали есть и другая сторона: предприятиям из-за снижения прибыли придётся урезать инвестиции и уменьшать размер налоговых отчислений в бюджет.

Что произошло?

На фоне роста цен на металлы в мире с конца прошлого года федеральные власти обсуждали возможность введения мер реагирования. В мае первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов заявил, что металлурги должны вернуть в бюджет 100 млрд рублей – именно на эту сумму они «обошли» государство, существенно подняв цены на внутреннем рынке (на чёрные металлы примерно на 30 процентов, на цветные – на 50). В ответ руководители крупнейших металлургических компаний страны начали аккуратно высказывать своё несогласие с позицией власти. В частности, президент Группы Синара и председатель совета директоров Трубной металлургической компанииДмитрий Пумпянский напомнил, что благодаря таким внеплановым заработкам компаний растут поступления налогов в бюджет.

Тем не менее в конце июня было принято решение ввести временные экспортные пошлины до 31 декабря. Самые высокие пошлины установили на цветные металлы.

Чем это опасно?

Свердловчан решение обоснованно озадачило: у нас в регионе работают около 40 крупных и средних металлургических предприятий, а отрасль обеспечивает больше половины ВРП. В конце июля на заседании профильного комитета свердловского Заксобрания рассматривали возможность обратиться в Правительство РФ с просьбой повременить с пошлиной и более глубоко проработать вопрос. В итоге в федеральный центр решили не обращаться. На своей странице в «Фейсбуке» депутат Заксобрания области, чьё имя мы не можем называть, поскольку он участвует в сентябрьских выборах, отметил, что из-за введения пошлин региональный бюджет недополучит порядка 8 млрд налогов. По его данным, выпадающие доходы федеральные власти планируют частично компенсировать, но соответствующий механизм пока не разработан.

«Облгазета» попыталась выяснить в крупнейших металлургических компаниях региона (дивизионе «Урал» Евраза, ВИЗ-Стали, ПНТЗ и др.), планируются ли в связи со сложившейся ситуацией какие-то изменения в работе предприятий, но от комментариев там отказались.

Как пояснила сопредседатель комиссии по налогам и финансовой политике Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Мария Чумак, металлурги сверстали свои бюджеты на год вперёд, поэтому из-за незапланированного изъятия прибыли предприятия сократят свои расходы на социальные проекты и модернизацию производств.

– Свердловские производители потеряют конкурентоспособность на мировом рынке, – считает Мария Чумак. – И если у гигантов, которые экспортируют металл, есть определённый запас прочности, то для малого и среднего бизнеса ситуация может стать серьёзным ударом.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей уже заявили, что проблема компенсации потерь пострадавшим от роста цен могла бы быть решена с помощью более рыночного механизма – долгосрочных контрактов на поставки металлов – и выразили надежду на то, что изменения в правовые акты пройдут через обсуждения с представителями отрасли. В ассоциации предприятий чёрной металлургии «Русская Сталь» (в её состав входят представленные в регионе ЕвразХолдинг, НЛМК, ТМК и др.) также выразили надежду на доработку и уточнение принятых мер.

Между тем на днях глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что его ведомство и Минфин в августе-сентябре этого года должны представить в правительство предложения по изменению налогов для металлургов во время пиковых уровней цен – чтобы снять потребность ввода экспортных пошлин. «Облгазета» будет следить за ситуацией.

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МНЕНИЕ Дмитрий СИРОТИН, старший научный сотрудник Центра структурной политики Института экономики УрО РАН: – На мой взгляд, введение временных экспортных пошлин в условиях сложившейся конъюнктурной нестабильности – это оптимальное решение. Из-за существенного роста цен за последнее полугодие возникла проблема с реализацией проектов по строительству различных бюджетных объектов. Предложенная мера, как рассчитывают федеральные власти, должна переориентировать предприятия на внутренний рынок. Надеюсь, что к концу года ситуация стабилизируется. Существенных проблем для экономики нашего региона введение пошлин повлечь не должно. Хотя, конечно, это отразится на доходах производителей ферросплавной продукции, проката и цветных металлов, ориентированных на экспорт – последние понесут самые ощутимые потери. Если говорить о конкретных предприятиях в Свердловской области – это Уралэлектромедь и другие предприятия УГМК, Евраз-НТМК, Серовский завод ферросплавов, Ключевской завод ферросплавов.