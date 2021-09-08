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Экономика / Промышленность
8 сентября 2021, 15:58

Власти Екатеринбурга рассказали о высоких зарплатах на промпредприятиях

Уральский завод многогранных опор в Полевском

Сейчас в Екатеринбурге работает 219 промпредприятий. Фото: Павел Ворожцов

На заседании координационного совета по промышленной политике в минувший вторник представители администрации Екатеринбурга отчитались о том, что ситуация на промпредприятиях города после пандемийного 2020 года стабилизировалась. В частности, это коснулось зарплат.

Как заявил председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства гордадминистрации Александр Воронин, средняя зарплата на предприятиях Екатеринбурга за 2020 год выросла на 4,1 процента и на конец года составила 58,3 тысячи рублей. На 1 июля текущего года она выросла ещё больше – до 59,2 тысячи рублей.

– Анализируя основные показатели, можно сделать вывод о развитии положительных тенденций в промышленности Екатеринбурга – и это, несмотря на сложную экономическую ситуацию, – отметил Александр Воронин. – В целом предприятия обрабатывающей промышленности работают с прибылью.

Сейчас на предприятиях обрабатывающего сектора в Екатеринбурге работает 64,8 тысячи человек. Инвестиционные проекты позволили создать 625 новых рабочих мест. Лидерами в этом направлении в горадминистрации назвали предприятия «Новатор», «Здравмедтех-Е», Уральский оптико-механический завод, Уральский электромеханический завод и Завод керамических изделий.

  • Опубликовано в №166 от 09.09.2021
Областная газета Свердловской области
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