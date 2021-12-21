На Урале будут производить вагоны с одноместными купе

Одноместные купе могут стать востребованными у пассажиров, которые любят путешествовать в одиночку. Фото: Предоставлено пресс-службой Группы Синара

В Свердловской области готовятся выпускать двухуровневые пассажирские вагоны с одноместными купе. Производить их будет завод «Уральские локомотивы», который располагается в Верхней Пышме. Это совместное предприятие Группы Синара и концерна Siemens.

В эти дни на Ярославском вокзале в Москве для показа выставлен макет одноместного купе электропоезда. До 24 декабря желающие могут осмотреть его. Уральцам пока доступны только фотографии прототипа.

По словам генерального директора «Уральских локомотивов» Олега Спаи, презентованная версия была доработана с учётом комментариев, полученных от экспертов в августе этого года на выставке «PRO//Движение. Экспо».

Как сообщает пресс-служба Группы Синара, в одноместном купе есть диван длиной 2,1 метра и шириной 65 см, шкаф с вешалкой для одежды, раскладной стол и телевизор. Под спальным местом можно будет разместить крупный багаж. Входная дверь открывается с помощью электронного ключа или телефона с функцией NFC. С помощью специального терминала пассажир сможет вызывать проводника, отслеживать маршрут поезда, регулировать температуру воздуха, освещение, настраивать затемнение окон. Функциями можно управлять с помощью голоса.

Когда начнут производить такие вагоны и на каких рейсах они будут курсировать, в пресс-службе компании не сообщили. Однако ранее РБК со ссылкой на представителей холдинга сообщало, что на линию поезда планируют выпустить в 2022 году.

Известно, что такие «Ласточки» будут ездить в составе ночных экспрессов, поездки на которых длятся от семи до 12 часов. Кроме одноместных салонов в таких поездах будут и традиционные – четырёхместные. Также проектом предусмотрены VIP-купе и сидячие места для пассажиров.