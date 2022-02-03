«Все едут за софитами. Но свои прелести есть и у нас»

Генеральный директор БАЗа Владислав Казачков руководит предприятием больше 10 лет. Фото: Павел Ворожцов

«Областная газета» начинает цикл интервью с руководителями градообразующих предприятий Свердловской области. Именно они дают рабочие места сотням и даже тысячам жителей и помогают развивать территории присутствия. На Богословском алюминиевом заводе (входит в РУСАЛ) сейчас работает более 2,6 тысячи человек – это жители не только Краснотурьинска, но также соседних Карпинска, Волчанска и Серова. В интервью «ОГ» гендиректор предприятия Владислав КАЗАЧКОВ рассказал, как РУСАЛ решает проблему нехватки квалифицированных специалистов и что делает для улучшения экологической ситуации в городе.

– Владислав Валентинович, в 2013 году ваше предприятие приостановило работу электролизного производства, начались масштабные сокращения. Несколько лет тема обсуждалась не только региональными, но и федеральными СМИ. Как вы пережили эту ситуацию?

– Для журналистов это была интересная информационная повестка, но на самом деле ничего сверхъестественного не произошло. Производство алюминия мы приостановили из-за падения биржевых цен и высокой стоимости электроэнергии в нашем регионе. Всем высвободившимся сотрудникам – около 900 человек – было предложено новое трудоустройство – как в городе, так и на других заводах РУСАЛа, с выплатой компенсации. Причём во втором случае компания оплачивала переезд работнику и членам его семьи, проживание в гостинице, а также подъёмные. Кроме того, РУСАЛ оказывал содействие в погашении части задолженности по коммерческим кредитам. В итоге примерно 400 человек перешли на глинозёмное производство и работают там до сих пор. Ещё порядка 500 человек ушли по соглашению сторон с выплатами от 7 до 10 среднемесячных зарплат. Поэтому как таковых сокращений не было.

– Как с тех пор поменялось производство? Какие новые виды продукции и рынки сбыта вы освоили?

- Ассортимент глинозёма, который мы выпускаем, остался таким же. 98 процентов мы поставляем алюминиевым заводам в Саяногорске, Красноярске и Братске. Оставшийся глинозём реализуется внутри региона – для химических производств и предприятий, которые выпускают огнеупоры.

Но один из законсервированных цехов, где раньше производилась анодная масса, мы перепрофилировали под производство содосульфатной смеси. Это побочный продукт глинозёмного производства: мы высушиваем его и получаем основу для стирального порошка. Смесь для производства бытовой химии покупают ведущие российские и международные компании, специализирующиеся на производстве стиральных порошков, моющих и чистящих средств. В этом цехе мы создали дополнительно 40 рабочих мест. Ведём непрерывную работу по улучшению качества сырья. Для этих целей проводим реконструкцию цеха: ставим там новые фильтры.

– Осенью исполнилось пять лет с момента создания в Краснотурьинске Территории опережающего развития. Участвуете ли вы в развитии ТОСЭРа?

- Градообразующее предприятие по правилам не может быть резидентом ТОСЭР. Но в своё время мы отдали под индустриальный парк «Богословский», где сейчас располагаются несколько резидентов, территорию недостроенного цеха. Среди резидентов ТОСЭР есть совместное предприятие РУСАЛа и пермской компании «ЭЛКА-КАБЕЛЬ» – Богословский кабельный завод. Предприятие выпускает высокотехнологичную кабельно-проводниковую продукцию, востребованную по всей России.

– Как вы можете оценить эффект от ТОСЭРа?

- Идёт работа по привлечению резидентов, открываются новые предприятия. В городе появляются новые рабочие места, предприятия получают налоговые льготы. Поэтому, конечно, это нужная для города программа.

– Сейчас органы власти много внимания уделяют вопросам промышленной экологии, в частности – декарбонизации. Какие проекты реализует ваше предприятие?

- Действительно, мы работаем над сокращением выбросов парниковых газов. Для этого нам необходимо снизить расход энергии тепла. Около 70 процентов газа потребляет ТЭЦ, ещё 30 – печи в цехах на глиноземном производстве. Поэтому мы реализуем проекты, направленные на более эффективное горение и теплопотребление – меняем оборудование, которое позволяет снизить объём газа для производства гигакалорий. Перед нами стоит цель: до 2025 года снизить существующий объём выбросов на 15 процентов.

Но у нас есть и другие экологические инициативы. Буквально в 2021 году мы завершили переход на бессточную схему водооборота – закольцевали воду в производственном процессе. За счёт этого мы практически ушли от сбросов в реку и сократили забор воды из водохранилища. Эффективность этого проекта высоко оценило профессиональное сообщество: он был номинирован в разделе «Экология» на «Премию №1» Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей.

– Многие свердловские предприятия сейчас озабочены решением кадрового вопроса. Для вас он актуален?

- Сегодня главная проблема – отток молодёжи в большие города. Все едут за софитами. Но, как мне кажется, свои прелести есть и у нас. Вместе с администрацией Краснотурьинска мы занимаемся созданием комфортной городской среды. Из последних совместных проектов – благоустройство набережной. Из федерального бюджета город получил 80 млн рублей, 40 млн рублей получено в виде гранта проекта «Территории РУСАЛа».

Некоторое время назад у нас были проблемы с получением высшего образования в городе. В прошлом году нам вместе с муниципалитетом удалось добиться восстановления аккредитации нашего филиала УрФУ. Кстати, на территории вуза есть здания, которые принадлежат заводу: при нашей поддержке и областном финансировании на базе Молодёжного инновационного центра был открыт кванториум для развития инженерных компетенций. До этого дополнительное образование в городе было, в основном, культурной направленности.

Для закрепления молодёжи в 2021 году РУСАЛ возобновил жилищную программу. Её участники оформляют ипотеку без первоначального взноса на 10 лет. Половину ежемесячного платежа по кредиту компенсирует РУСАЛ.

– У вас есть практика целевого обучения будущих сотрудников?

- Да, мы заключаем отложенные трудовые договоры. Третий год набираем по 10 выпускников школ, которые за счёт средств РУСАЛа проходят обучение в УрФУ по специальностям «Металлургия цветных металлов» и «Энергетические машины».

Летом они приходят к нам на практику. Темы курсовых и дипломных работ также разрабатывают на примере нашего предприятия. После обучения выпускники гарантированно трудоустраиваются на завод. Мы компенсируем 70 процентов суммы на получение высшего образования в заочной форме для наших действующих сотрудников. В год набираем около 40 человек.

– После трудоустройства у молодых специалистов есть возможности для дальнейшего развития?

– Каждый год мы отбираем продвинутых молодых специалистов в кадровый резерв – их кандидатуры предлагают непосредственные руководители или ребята могут заявиться сами. Они проходят обучение и берутся за реализацию проектов, которые связаны с работой их подразделения. В течение двух лет они осваивают программу, и если все испытания проходят успешно, получают диплом. 80 процентов таких выпускников получают повышение: например, старший рабочий может стать начальником участка или мастером.

ДОСЬЕ «ОГ». Владислав Валентинович КАЗАЧКОВ родился в 1967 году. В 1988 году окончил Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков. В 2007 году получил степень МВА в Высшей школе бизнеса Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. С 2000 года работал на Николаевском глинозёмном заводе, занимал должности директора по внедрению производственной системы, директора по производству. В 2011 году назначен генеральным директором Богословского алюминиевого завода компании РУСАЛ. Женат, воспитывает двоих детей. Богословский алюминиевый завод – комплексное предприятие по производству глинозёма. Введён в эксплуатацию в 1943 году. Продукция – глинозём, песок тригидрата оксида алюминия, силикат-глыба содосульфатная. Мощность – 1,03 млн тонн глинозёма в год. Потребители – алюминиевые заводы компании РУСАЛ, химическая промышленность. Численность персонала – 2500 сотрудников.

Фото: Павел Ворожцов