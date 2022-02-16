Средний Урал дал начало отечественной нефтедобыче

Основными покупателями буровых долот у завода «Уралбурмаш» выступают крупнейшие горнодобывающие холдинги России.Портфель заказов составляет более 40 миллионов рублей в месяц. Фото: Алексей Кунилов

В ноябре исполнилось 90 лет буровой промышленности России. У её истоков стоял завод «Уралбурмаш» в посёлке Верхние Серги, который 7 ноября 1931 года выпустил первое отечественное долото для добычи полезных ископаемых. В советское время здесь изготовили свыше 15 миллионов буровых долот для горных работ и нефтедобычи – они экспортировались в 25 стран мира. В 90-е предприятие переживало не лучший период, но производство удалось сохранить: в истории завода такое случалось не раз, ведь он был основан ещё в 1743 году Никитой Никитичем ДЕМИДОВЫМ. Чем живёт предприятие сегодня, выяснил корреспондент «ОГ».

Нет пути назад

Посёлок у подножия живописной горы Осиновой возник одновременно со строительством Верне-Сергинского железоделательного завода. 280 лет назад Никита Демидов, младший сын основателя промышленной династии Никиты Антуфьева, начал возводить на реке Серге плотину и строить цеха для выплавки кричного железа из лимонита – природного минерала, на 65 процентов состоящего из этого металла. Следом за ними на предприятии появились две молотовые фабрики для производства железных болванок: ежегодно они давали от 300 до 700 тонн продукции. Наряду с производством железа завод выпускал бытовые изделия – ухваты для котелков, дверные петлицы, амбарные замки, столярные инструменты, лопаты, плуги, подковы, обручи, гвозди, проволоку, весы и гири.

Фото: Алексей Кунилов

По словам директора Верхне-Сергинского краеведческого музея Сергея Шмидта, до Демидовых местного населения на этих землях не было, они принадлежали башкирам. Поэтому Никита Никитич приобрёл 25 подмосковных деревень и пешим ходом пригнал крестьян на Средний Урал. Чтобы они не пытались бежать обратно, он сжёг их старые дома. Волей-неволей людям пришлось начать жизнь заново: они построили посёлок вокруг завода и наладили быт. Но в 1774 году во время Пугачёвского восстания бунтовщики разграбили предприятие. А через 15 лет у него сменился владелец: Иван Никитич Демидов продал завод купцу I гильдии, московскому городскому голове Михаилу Губину.

Первым делом новый собственник занялся его модернизацией, поскольку предприятие достигло пика своей годовой мощности в 1000 тонн железа. В 1791-м на заводе построили домну для выплавки чугуна. Ассортимент продукции остался тот же, но её качество заметно улучшилось, выросло и население посёлка: к концу XVIII века в Верхних Сергах проживал уже 781 рабочий и несколько тысяч крестьян. Почти столетие спустя на заводе остановили устаревшее кричное производство и запустили мартеновскую печь. За счёт этого объёмы производства выросли в разы: в 1913 году предприятие выдало 10,2 тысячи тонн чугуна – максимальный результат со дня его основания.

Фото: Алексей Кунилов

«Ходоки» к Калинину

Ещё до Октябрьской революции Верхне-Сергинский железоделательный завод стал испытывать проблемы с сырьём: из-за истощения близлежащих месторождений руду приходилось возить по железной дороге из Миасса и Златоуста. С приходом большевиков доменное производство закрыли, и к 1927 году на предприятии остался лишь проволочно-гвоздильный цех, который выпускал 3 тысячи тонн продукции в год. Но и его вскоре законсервировали.

На тот момент в посёлке жили около восьми тысяч человек. Многим из заводских мастеров пришлось заколотить свои дома и переехать в другие регионы, остальные же на общем собрании приняли решение отправить трёх «ходоков» в Москву к председателю Всероссийского центрального исполнительного комитета Михаилу Калинину. Народных представителей Щербакова, Ахманаева и Ягуткина приняли только с четвёртого раза, но им удалось получить добро на открытие нового производства. Предприятие перепрофилировали на выпуск буровых долот, потому что в конце 20-х в городе Ишимбае открыли первое месторождение нефти в соседней Башкирии.

В июле 1931 года завод реконструировали в машиностроительный, а уже 7 ноября на нём выпустили первое в СССР отечественное буровое долото. Его разработали местные инженеры Пётр Куклин и Виктор Малютин по американским образцам, которые использовали для добычи нефти в Баку и покупали у США за золото. К концу года рабочие предприятия сделали 807 долот.

Фото: Алексей Кунилов

Довольно скоро на заводе создали и освоили выпуск разнообразных видов продукции для геологоразведки, нефтедобычи, угольной и горнорудной промышленности. Открывались новые цеха, конструкторские отделы и опытные производства. В середине 30-х предприятие даже посетил народный комиссар тяжёлой промышленности СССР Серго Орджоникидзе, который был заинтересован в ускорении индустриального развития страны.

Кольская сверхглубокая

Но с началом Великой Отечественной войны об этом пришлось на время забыть. Осенью 1941 года в Верхние Серги был эвакуирован московский компрессорный завод «Борец». Предприятие засекретили и переименовали в почтовый ящик №424: на нём изготавливали детали к танкам Т-34 и гильзы к реактивным снарядам «Катюши». При этом выпуск буровых долот не останавливался ни на день: до 1946 года Верхне-Сергинский завод был единственным предприятием в Советском Союзе по выпуску этой продукции. Лишь потом аналогичные производства появились в Белгороде, Самаре и украинском Дрогобыче.

В 1956 году на Среднем Урале выпустили миллионное буровое долото. Продукцию завода для бурения горных пород и нефтяных скважин использовали более чем 270 предприятий СССР и социалистических стран мира. Верхнесергинские инженеры участвовали и в масштабных научных проектах: с помощью бурильной головки их производства в толще Земли была пробурена Кольская сверхглубокая скважина длиной 12 262 метра. А в 1987 году предприятие переименовали в «Уралбурмаш».

– Наш завод был одним из передовых в Свердловской области и работал в кооперации с другими предприятиями региона: Кировградский завод твёрдых сплавов поставлял нам сырьё для производства буровых долот, а мы, в свою очередь, отгружали их на Уралмаш для серийных буровых установок. В советские годы на нашем предприятии трудились до трёх тысяч человек – это была почти треть населения посёлка. Работали здесь и многие известные уральцы. Например, главным конструктором завода долгие годы был Николай Порунов, сын которого Евгений был председателем Екатеринбургском городской Думы в 2010–2013 годах, – рассказал «ОГ» ветеран Верхне-Сергинского завода Владимир Шипулин.

Владимир Шипулин держит в руках одно из буровых долот, которое он изготавливал на Верхне-Сергинском заводе. Фото: Алексей Кунилов

Завод держится

Владимир Викторович пришёл на завод в 16 лет во время учёбы в рабочей школе: устроился в 1961 году учеником к своему отцу – слесарю-лекальщику по изготовлению измерительного инструмента для производства долот. Через несколько лет занял его место, а в 29 его наградили орденом Трудовой Славы. Спустя десять лет стал начальником инструментального цеха №7. Поработал там три года и возглавил Бюро рационализаторства и изобретательства, а потом перевёлся в экспериментальный цех №14, где своими руками конструировал и испытывал перспективные образцы буровых долот.

Уволился Шипулин в 2006 году – родному заводу он отдал почти 45 лет своей жизни. И не всегда это время было для него радостным: в 90-е предприятие оказалось на грани банкротства, выпуск продукции серьёзно просел. Но в 2007 году «Уралбурмаш» вошёл в состав ОАО «ВБМ-групп», и финансовые дела на заводе улучшились. Параллельно началось его техническое перевооружение: в 2008–2020 годах запустили новый термический цех, модернизировали кузнечно-прессовое производство и освоили выпуск пневмоударных долот.

– У нас порядка 17 станков с ЧПУ. Если раньше работник высверливал детали вручную, то теперь кнопку нажал и всё. Инструмент серьёзный покупаем – одна оправка на сверло из твёрдых сплавов стоит около 8–9 тысяч. Не так давно приобрели и новый молот в кузнечный цех. Есть конструкторский отдел. Новые долота он не выпускает: из колеса же тоже ничего нового не изобретёшь. Конструкторы модернизируют отдельные элементы: буровую опору, угол поворота долота, вылет зубка. Они же модифицируют нашу продукцию под разные виды пород с учётом рыхлых прослоек. Такими методами производится по 7–8 образцов новой техники ежегодно. Она подразумевает не изобретение долота с нуля, а внесение серьёзных изменений в его конструкцию, которые приводят к получению более лучших результатов, – отмечает председатель думы городского поселения Верхние Серги, директор завода «Уралбурмаш» по вспомогательному производству Сергей Акименко.

Он сетует, что конкуренция в буровой промышленности постоянно растёт: если в советские годы Верхне-Сергинский завод делал по 500 тысяч долот в год, то сейчас общий объём российского рынка составляет всего 80 тысяч. На уральское предприятие приходится порядка 30 тысяч долот или более трети отечественного производства. С учётом того, что все четыре советских буровых завода продолжают работать, это значительная цифра. Сегодня на «Уралбурмаше» трудятся 450 сотрудников, их штат регулярно пополняют молодые специалисты. Поэтому Сергей Акименко считает, что будущее у завода есть: производство совершенствуется и приток молодёжи повысит его конкурентоспособность. Да и характер у верхнесергинцев боевой, что не раз доказывала история посёлка.

Между тем Пётр Куклин и Виктор Малютин за изобретение отечественного бурового долота получили по 10 тысяч рублей авторского вознаграждения – по тем временам это были огромные деньги: средняя зарплата на промышленных предприятиях СССР составляла тогда около 200 рублей, а курс сталинского рубля к доллару США, согласно данным Банка России, был 1 к 0,5. При этом булка хлеба стоила 1,7 рубля, килограмм говядины – 7 рублей, растительное масло – 13–14 рублей, а зимнее пальто – 250–300 рублей.