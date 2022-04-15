Уральские фильтры для воды оказались лучше зарубежных

Людмила Бабушкина и Алексей Шмыков (в центре) открыли еще одно новое производство для импортозамещения. Фото: Полина Зиновьева

Вчера в Богдановиче на заводе ОАО «Огнеупоры» открыли линию по производству новых минеральных сорбентов для очистки промышленных стоков и питьевой воды. Разработка уральских инженеров не имеет аналогов в мире и способна полностью заменить импортную продукцию. Местные жители уже успели убедиться в преимуществах отечественных технологий: прошлой осенью в селе Ильинском запустили блочную станцию водоподготовки на основе этого сорбента, и теперь вода там одна из лучших в Свердловской области.

Европейцы и сами признают, что новый российский сорбент не уступает фильтрующим материалам, произведенным в ЕС и США: оценки Института гигиены ФРГ были не ниже тех, что показывают западные продукты. А по эффективности очистки воды от тяжелых металлов уральское ноу-хау и вовсе впереди всех конкурентов. Например, от хрома сорбент из Богдановича очищает воду в 12 раз лучше иноземных образцов. Пока завод будет выпускать по 250 тонн этого вещества ежемесячно, но к концу года объем увеличат вдвое. А в перспективе запустят еще несколько производственных линий.

– Рынок огромный, потребности предприятий тоже. Самое главное, что при очистке воды осаждается очень много полезных элементов. Наша задача сегодня – вместе с промышленниками вернуть металлы, от которых мы очищаем воду, в производственный оборот. У нас уже подписаны контракты с 12 крупнейшими российскими предприятиями металлургии и добычи золота, серебра, цветных металлов, – заявил генеральный директор ОАО «Огнеупоры» Алексей Юрков.

Всё сырье и оборудование на заводе – отечественные. Сорбент производят из огнеупорной глины, которую добывают на Троицко-Байновском месторождении, в 20 километрах от Богдановича, с добавлением минералов алюминия и кремния. После обжига и плавки исходных материалов их смешивают в определенных пропорциях под нужды разных предприятий и гранулируют. Готовый продукт фасуют в мешки. География заказов включает не только Средний Урал, но и другие регионы России, в частности Пермский край и Якутию.

– Проект, запуск которого состоялся сегодня, – это результат огромной работы, проделанной коллективом предприятия. Это проект, который в перспективе будет работать на благо не только Свердловской области, но и всей страны. Это пример импортозамещения, важнейший социальный проект по внедрению современных систем водоочистки, – отметила председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Применяют уральский сорбент и в жилищно-коммунальном хозяйстве для очистки питьевой воды. На завод огнеупоров уже поступил запрос от одного из Водоканалов Подмосковья, который отказался от импортных реагентов. Не последнюю роль в этом сыграло то, что полгода назад в селе Ильинском Богдановичского ГО местные власти установили первую в регионе автономную блочную станцию по очистке воды мощностью шесть кубометров в час. До этого вода там не соответствовала нормативам по железу и марганцу. Такие же станции к концу этого года должны появиться еще в 10 населенных пунктах Среднего Урала.

– Вопросы качества питьевой воды есть и остаются. Большой потенциал здесь и для промышленного сектора. Спасибо руководителям тех предприятий, которые занимаются разработкой инновационных продуктов и смотрят в будущее, – сказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.