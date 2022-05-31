Свердловская игла

Мастер проверяет, как заточена заготовка. Фото: Павел Ворожцов

Несколько сотен свердловских промпредприятий могут претендовать на господдержку в рамках принятой в мае региональной программы импортозамещения. Среди них – единственный в России завод по производству игл, расположенный в Артях. Уникальное предприятие с 80-летней историей полностью отказалось от европейского сырья и благодаря помощи областных властей уже нашло нового, отечественного поставщика.

Программа мер по импортозамещению в промышленном комплексе Свердловской области принята в мае региональным минпромнауки по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Документ, в частности, предполагает господдержку наиболее эффективных импортозамещающих направлений региона, в том числе через развитие межрегиональной кооперации. Всего до 2024 года в рамках программы планируется запустить более 400 проектов на сумму свыше восьми триллионов рублей. Одним из предприятий, уже получивших помощь областных властей, стал завод по производству игл в Артях.

Британия наколола

Игольное производство в поселке Арти существует уже 80 лет. До 2011 года оно считалось структурным подразделением Артинского металлургического завода, а потом стало самостоятельным юридическим лицом – ООО «Акционеры Артинского завода». Предприятие выпускает иголки для промышленных и бытовых швейных машин, а также вязальные спицы, крючки и иглы-шилья. Продукция расходится по всей России, идет в Грузию, Армению, Узбекистан, Беларусь и другие страны. На производстве трудятся 83 человека, в основном это женщины – жительницы Артей. В месяц они выпускают 700 тысяч игл, а за год – 8,4 миллиона.

Руководитель предприятия Иван Константинов рассказал «ОГ», что иголки изготавливаются из углеродистой проволоки. Причем с особой геометрией – отклонение в диаметре не должно превышать 0,025 миллиметра. Долгое время завод закупал сырье в Великобритании, но сейчас ситуация изменилась. В связи с западными санкциями закупать сырье в этой стране стало невозможно.

Башкирский выход

Проволока для игл приходит в бухтах – больших катушках весом по 50 кг. Одна тонна проволоки (20 бухт) – это 1,5 млн иголок и два года спокойной работы завода. «Мы загодя запаслись сырьем от европейских производителей, так что работой обеспечены. Закрытие границ – не повод сидеть сложа руки и горевать. Как раз в такое время и появляется стимул для поиска новых рынков сбыта», – говорит Иван Константинов.

При поддержке областного министерства промышленности и науки завод наладил контакт с российским поставщиком – Белорецким металлургическим комбинатом (Республика Башкортостан. – Прим. ред.). «Уже заказали ему опытную партию, на днях она должна прийти. Опробуем ее и будем формировать график дальнейших поставок», – говорит Иван Николаевич.

В минпромнауки сообщили, что плотно работают с артинским заводом. «Евгений Куйвашев поставил задачу по мобилизации экономики, в том числе посредством развития межрегиональной и производственной кооперации. Программа импортозамещения позволяет видеть, что из востребованной продукции мы можем производить сами и чем нам могут помочь коллеги из других субъектов. Эта работа ведется в тесном взаимодействии с Минпромторгом РФ», – рассказал «ОГ» министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Замещение как драйвер

Ведущий менеджер продаж Тамара Ляпцева говорит, что сложная экономическая обстановка в мире и стране практически не сказалась на потребительском спросе: иглы, спицы и шилья всегда были и будут востребованы. Правда, отмечает она, все чаще на завод приходят спецзаказы на изделия нестандартных размеров.

– Был заказ на совсем крохотную спицу с заточкой – длиной 8 миллиметров. Видимо, для какого-то производства. С иглами то же самое – разной длины, диаметра и прочее. Нам даже присылали готовые чертежи, по которым мы должны все сделать. Видимо, есть дефицит импортного оборудования, а для нашего завода это новые возможности, – поясняет Тамара Ляпцева.

На предприятии отмечают: курс на полное импортозамещение может помочь и с решением текущих проблем. Во-первых, это дефицит кадров. Средняя зарплата на заводе составляет 20 тысяч рублей, а технологии – сложные. Каждая игла проходит 33 (!) операции, прежде чем станет готовым изделием. Просто взять человека с улицы и посадить за станок не получится – его нужно обучить, на это уходит от двух до шести месяцев. Делать это имеет смысл только в случае, если новый работник приходит всерьез и надолго.

– Нужный размер игл сотрудники выставляют на станках, делают заготовки. Потом идет заточка, фрезеровка, пробивка ушка и прочее. Технологическая цепочка – непрерывная. Мы даже упаковочную тару сами делаем. Производительность потихоньку растет, появляются новые рабочие места. Уже сейчас можем принять минимум пять человек, – говорит Иван Константинов.

– Я на заводе уже 35 лет – делаю выбраковку продукции, – рассказывает Нина Русинова. – Бывает, что заточка – выше нужного уровня, значит такая игла будет рвать нитку. Или стиснутый станком стержень, заточка неровная, ушко не на месте. Брак подлежит утилизации, за редким исключением мы что-то отдаем на переделку. Работа непростая, но всему можно научиться. И гордость есть, что мы в России – единственные, кто этим занимается.

Еще одна задача, которую завод планирует решить, это модернизация станков. Они не обновлялись с 1990-х годов. По предварительным подсчетам, на техперевооружение необходимо 800 млн рублей. Предприятие, осваивающее импортозамещение, может претендовать на субсидии из областного бюджета и заинтересовать крупных российских инвесторов. Сейчас руководство завода рассматривает варианты.

Справка В прошлом году импорт в Свердловскую область составил 5,43 млрд долларов США. От всего товарооборота региона импортная часть составила 42 процента. В основном уральцы закупали товары из Китая, Казахстана, Германии, Франции, США, Республики Беларусь, Чили, Италии и Японии. Это ядерные реакторы, изделия из меди, электрические машины, суда, инструменты, каучук и резина.

Костяк коллектива – женщины. Фото: Павел Ворожцов

Сортировка и промывка почти готовых иголок. Фото: Павел Ворожцов

Процесс упаковки продукции. Фото: Павел Ворожцов

Иглы-шилья изготавливают с пластиковой и деревянной ручкой. Фото: Павел Ворожцов

Станков на заводе много, каждый делает свою работу. Фото: Павел Ворожцов

Директор завода Иван Константинов рассказывает, сколько операций нужно для изготовления одной иглы. Фото: Павел Ворожцов