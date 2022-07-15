Управляющий директор СТЗ Дмитрий Марков, гендиректор ТМК Игорь Корытько, первый заместитель губернатора Алексей Шмыков и советник гендиректора ТМК Михаил Зуев перерезают открывают выставочное пространство музея. Фото: Полина Зиновьева

Накануне Дня металлурга на территории Северского трубного завода, входящего в Трубную металлургическую компанию (ТМК), открылась после масштабной реконструкции вторая очередь музейного комплекса «Северская домна».

В церемонии открытия приняли участие первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, генеральный директор ТМК Игорь Корытько, управляющий директор СТЗ Дмитрий Марков, а также заводчане и жители города. Они стали первыми экскурсантами обновленной экспозиции музейного комплекса.

Уникальный памятник промышленной архитектуры XIX века, который раскинулся на площади 8 тысяч квадратных метров, стал музеем еще в 2009 году. Здесь расположены старинная домна и цеха, дающие представление о выплавке чугуна в давние времена, а также экспозиция под открытым небом, где представлено оборудование и техника советской эпохи. После реконструкции домна будто ожила: на кирпичной кладке литейного двора, как на киноэкране, идет видеорассказ об истории металлургии Урала – от полумифической чуди белоглазой до наших дней. Зрелище завораживающее: такое впечатление, будто перед твоими глазами проходит прошлое и настоящее, а домна выдает расплавленный чугун.

– Это проекционное шоу мы назвали «Говорит и показывает домна», – объясняет директор музея Анна Трепалова.

Преобразились и другие помещения исторического здания, площадь которого после реконструкции увеличилась на 1 200 квадратных метров. Здесь удивительным образом сочетаются старинные опорные фермы кровли, клепаные балки, могучие механизмы, орудия труда металлургов ушедшей эпохи и современные мультимедийные приемы. Основу обновленной экспозиции составили полотна известного уральского художника Александра Ремезова. На одной стене цикл картин воссоздает транспортировку северского металла на барках по реке Чусовой в Центральную Россию, на другой размещен масштабный триптих, показывающий работу кричников, рудознатцев и горновых. Дополняют изобразительный ряд цитаты из произведений писателя Алексея Иванова: «Барке не до красоты» и «Доменное производство превратило ремесло в индустрию».

– Как известно, без истории — нет будущего, – подводя итог увиденному, отметил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. – В Свердловской области во все времена чтили память основателей уральской промышленности. И сегодня мы становимся свидетелями очередного примера. «Северская домна» является не только примером сохранения промышленного наследия, но и объектом промышленного туризма, выставочных мероприятий, местом знакомства юного поколения уральцев с возможностями производственного потенциала нашего края. Уверен, что «Северская домна» станет местом притяжения.

Появились в музейном комплексе и три новых пространства – залы для выставок, конференций и кейтеринга. Их торжественное открытие сопровождалось театрализованным представлением с участием Екатерины Великой и Алексея Турчанинова. Они же сопровождали гостей по выставке «Коммуникационная труба», которую представила Галерея Синара Арт. Большинство живописных и графических работ посвящено теме труда, производства, строительства цехов и заводов. Они весьма аутентично смотрятся на кирпичных стенах старого предприятия. Тут же уникальный проект известного фотохудожника Сергея Потеряева «Звуковой ландшафт. Полевская симфония». В сопровождении звука улиц на экране сменяют друг друга городские пейзажи, которые плывут и меняются.

– Для ТМК сохранение промышленного наследия — часть корпоративной культуры, – подчеркивает гендиректор ТМК Игорь Корытько. – Создавая этот музей в 2009 году, мы ставили перед собой высокие цели: сохранить и сделать доступным для каждого историю металлургии. Реконструкция расширила возможности музейного комплекса, который станет частью нового туристического маршрута «Металлургия сквозь века — от кричного молота до цифрового завода», сочетающего в себе действующие цеха и исторические пространства Северского трубного завода. Мы рассчитываем, что объект станет точкой притяжения в рамках развития промышленного туризма в России.

Старый цех продолжает жизнь в качестве музея Фото: Полина Зиновьева

Путь уральского чугуна на картинах художника Александра Ремезова Фото: Полина Зиновьева

Новое выставочное пространство музея «Северская домна» Фото: Полина Зиновьева

Галерея Синара Арт представила произведения современного искусства Фото: Полина Зиновьева

Фрагмент проекционного шоу об истории уральской металлургии Фото: Полина Зиновьева