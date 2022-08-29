Моногорода: перезагрузка

Вчера в ходе рабочей поездки Евгений КУЙВАШЕВ побывал на двух ключевых предприятиях Южного управленческого округа. Глава региона посетил Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ) и Синарский трубный завод (СинТЗ).

Евгений Куйвашев провел совещание по развитию промышленности. На нем речь шла о «перезагрузке» моногородов – в них должны появиться новые рабочие места, не связанные с градообразующим предприятием, а также развиваться социальная инфраструктура:

– Я хочу подчеркнуть, что главное богатство Урала – не руда и металлы, не станки и машины, а люди. Наши рабочие. Поэтому мы должны создать для них достойные условия труда, чтобы у них не было необходимости самостоятельно думать о завтрашнем дне. Чтобы они с уверенностью смотрели в будущее. Нам нужно заботиться об условиях труда рабочих. Важно, чтобы было предусмотрено все: от раздевалок на производствах до профилакториев и больниц. Чтобы работали программы социальной поддержки и защиты, строилось жилье, функционировали детские лагеря, выплачивались премии и пенсии, – отметил глава региона.

Евгений Куйвашев напомнил руководителям предприятий, что работникам нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне, поэтому дал жесткую установку: не снижать зарплату, сохранять рабочие места и трудовые коллективы.

На КУЗОЦМ губернатору презентовали производство высококачественного цветного металлопроката. Здесь выпускают прессованные и тянутые прутки, проволоку, литейные сплавы, порошки и пудры. При поддержке Фонда развития промышленности на предприятии реализован проект по установке печи светлого отжига и закалки.

На Синарском трубном заводе (предприятие ТМК) глава региона осмотрел линию по производству труб и учебный полигон ТМК2, где идет подготовка будущих высококлассных специалистов завода.

Промышленность останется драйвером экономики Свердловской области, более того, в кризисное время уральские предприятия могут оперативно занять множество опустевших ниш, отметил глава региона.

Евгений Куйвашев назвал ключевые импортозамещающие проекты, реализуемые на юге региона. Так, на заводе «Огнеупоры» в Богдановиче запущено производство минеральных фильтров для очистки питьевой воды и промышленных стоков, полностью оснащенное отечественным оборудованием. Предприятие «Уралкран» в Сухом Логу изготовило первый образец отечественного портового крана КП-85. Перспективным является проект завода медицинских технологий в Каменске-Уральском по созданию производства двусторонних игл для забора венозной крови.

Также есть проекты по наращиванию выпуска насосного оборудования, радиоэлектронной, электрической, литейной продукции, производства компонентов для авиации, автомобилестроения, металлоконструкций, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности.

Отметим, сегодня металлургические и машиностроительные предприятия Богдановича, Каменска-Уральского и Сухого Лога отгружают седьмую часть всей продукции Свердловской области в обрабатывающих отраслях. 30 предприятий Южного управленческого округа участвуют в национальном проекте «Производительность труда».