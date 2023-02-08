«Байкал». Полет нормальный

Самолет ЛМС-901 «Байкал». Фото: Минпромторг РФ

Сегодня в России отмечается День работника гражданской авиации. В канун праздника Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) провел очередные летные испытания многоцелевого самолета «Байкал» собственного производства. Планируется, что он будет обслуживать региональные авиалинии, обеспечивая транспортное сообщение с труднодоступными и отдаленными территориями. Первые «Байкалы», согласно планам, сойдут с конвейера в 2025 году.

К разработке нового самолета на УЗГА приступили в 2019 году. Он должен был заменить советский Ан-2, прозванный «кукурузником», и решить проблему региональных пассажирских авиаперевозок. Парк малой авиации в России к тому времени оказался окончательно изношенным. В конце 2020 года Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину активизировать эту работу.

– Мы говорили о необходимости «сшивать» страну, и с такой территорией, как у России, без авиации не обойтись, это совершенно очевидная вещь, – подчеркнул президент. – И начать нужно с самых небольших самолетов. В конце концов, уже нужно заменить Ан-2. Это самолет небольшой вместимости, на девять мест – самолет «Байкал», уральское КБ его сделало.

Самолет ЛМС-901 «Байкал» был представлен на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021.

В конце 2022 года летчик-испытатель первого класса Валентин Лаврентьев первый раз поднял «Байкал» в небо с аэродрома «Уктус». 8 февраля 2023 года, накануне Дня работника гражданской авиации, состоялись очередные летные испытания машины. За штурвалом – тот же пилот.

Валентин Лаврентьев садится в кабину самолета, запускает пропеллер – сначала на малой скорости, затем на большой. Несколько раз включает и выключает двигатель. Наконец «Байкал» начинает движение. Короткий разбег – и самолет легко отрывается от земли, поднимается в небо, начинает наматывать круги над аэродромом. Выполнив задание, летчик сажает машину и докладывает главному конструктору Вадиму Дёмину об итогах полета.

– «Байкал» превосходит своего предшественника – Ан-2 – по многим параметрам, – рассказывает Вадим Дёмин. – Для взлета ему достаточно разбега в 87 метров, он развивает скорость 300 км в час, при небольших габаритах способен перевозить 9 пассажиров, его полезная нагрузка – две тонны. «Байкал» будет оснащен несколькими видами шасси, которые позволяют садиться на водную, заснеженную, грунтовую поверхности.

Применять «Байкал» планируют не только для пассажироперевозок, но и в авиалесоохране, санитарной авиации, сельхозработах, для искусственного вызывания дождей и разгона облаков. Такая универсальность обеспечивает самолету популярность у потенциальных потребителей. УЗГА заключило уже несколько десятков контрактов на поставку «Байкалов». Поступают также предложения из других регионов наладить у них производство крылатых машин.

– Недавно с такой просьбой к нам обратились власти Комсомольска-на-Амуре, – говорит заместитель генерального директора Уральского завода гражданской авиации – директор дивизиона «Самолеты» Евгений Сергеев. – Для них проблема транспортной доступности отдаленных территорий стоит остро, и они хотят решить ее с помощью малой авиации.

Все заключенные контракты, по словам Евгения Сергеева, предполагают начало поставок «Байкалов» заказчикам через два года.

– В 2025 году планируем поставить первые пять машин, – объясняет он. – Далее планомерно пойдет увеличение – 10, 15, 20… и до 60 самолетов в год.

Общую потребность страны в самолетах региональных воздушных линий Евгений Сергеев оценивает примерно в тысячу штук, нашего региона – в 30–50 штук. Развитие малой авиации будет стимулировать и субсидирование пассажирских перевозок, чтобы билеты были доступны всем гражданам, добавляет он.

СПРАВКА По поручению Президента РФ Владимира Путина российским правительством разработана и утверждена в июне 2022 года комплексная программа развития авиатранспортной отрасли до 2030 года. Общий бюджет программы – 770 млрд руб. Парк региональной авиации будет расширен, и среди самолетов, которые планируется выпустить к 2030 году, значится 154 «Байкала».

Для того чтобы УЗГА мог осуществить все планы, на его территории строится новый производственный комплекс. Возводится он управляющей компанией «Титановая долина» – завод расположен на территории одноименной особой экономической зоны. В комплекс входят ангар для наземного испытания и сервисного обслуживания авиатехники, здание инженерно-технических служб, а также универсальный производственный комплекс и многофункциональный производственный корпус.

– Площадь здания инженерно-технических служб составляет почти полторы тысячи квадратных метров, – рассказывает генеральный директор особой экономической зоны «Титановая долина» Андрей Антипов. – В нем будут работать конструкторы, инженеры и другие технические специалисты. Строительные работы здесь уже завершены, получено разрешение на ввод здания в эксплуатацию. После регулировки параметров тепло- и водоснабжения объект будет передан в долгосрочную аренду УЗГА.

До конца февраля планируется завершить работы и в ангаре, площадь которого составляет почти 2 тысячи кв. м. Конец второго квартала – срок сдачи универсального производственного корпуса площадью более 6,5 тысячи кв.м.

– Еще один объект, который мы будем строить для УЗГА – многофункциональный производственный корпус площадью свыше десяти тысяч квадратов, – продолжает Андрей Антипов. – Сейчас под него готовится площадка, а сам проект проходит государственную экспертизу. Ввести объект в эксплуатацию планируется к концу 2024 года.

ОФИЦИАЛЬНО Представители авиаотрасли Среднего Урала получили награды губернатора и полпреда. Торжественное собрание, посвященное 100-летию гражданской авиации России, прошло накануне в Театре Эстрады. По поручению Евгения Куйвашева награды труженикам отрасли вручил первый заместитель губернатора Алексей Шмыков. «Для уральской авиации 2023 год также юбилейный. Исполняется 80 лет аэропорту Кольцово и 30 лет авиакомпании «Уральские авиалинии». Развитое авиасообщение является одним из ключевых условий динамичного развития Свердловской области. И во многом определяет статус региона как важного транспортного центра России», – отметил Алексей Шмыков. Ежегодно аэропорт Кольцово принимает порядка шести миллионов пассажиров и организует полеты по более чем 85 маршрутам во все регионы нашей страны и за рубеж. А авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в пятерку лидеров России по объему пассажирских перевозок. По словам полномочного представителя Президента РФ в УрФО Владимира Якушева, пандемия и санкционное давление на Россию стали серьезным вызовом для отрасли, но она успешно выдержала испытание. «Тем более важно обеспечить будущее гражданской авиации. Оно – в развитии собственной технической базы. По инициативе Президента России возрождается отечественное авиастроение. Мы должны летать в основном на российских самолетах. Так было и, уверен, так должно быть», – сказал Владимир Якушев в своем видеообращении к участникам торжественного собрания в честь юбилея отрасли. Отметим, правительство Свердловской области уделяет большое внимание поддержке авиапредприятий региона, помогает справиться с вызовами и рисками последнего времени. Из областного бюджета выделяются средства на субсидирование популярных маршрутов, предоставляются существенные налоговые льготы.