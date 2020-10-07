Пять вопросов об уплате налогов на имущество

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До 1 декабря этого года граждане должны уплатить земельный, транспортный налог и налог на имущество, в противном случае после этой даты по ним начнут начисляться пени. Несмотря на то, что время ещё есть, многие читатели «ОГ» звонят нам и выражают беспокойство, что уведомление из налоговой к ним до сих пор не пришло. На главные вопросы об уплате имущественных налогов ответили в Управлении Федеральной налоговой службы России по Свердловской области.

Когда придёт налоговое уведомление? На сегодняшний день все налоговые уведомления в Свердловской области уже направлены в почтовые отделения, адресаты должны их получить до 1 ноября. Если пользователь сети Интернет зарегистрирован в личном кабинете на сайте ФНС, то налоговое уведомление придёт туда. Стоит обратить внимание, что при наличии аккаунта в сервисе налоговой, бумажное извещение по почте не придёт.

Что делать, если налоговое уведомление не пришло? Прежде всего, необходимо проверить, на какие льготы вы имеете право. Возможно, они «перекрыли» налог, и он не подлежит уплате. Удостоверьтесь, что вы не зарегистрированы в личном кабинете налогоплательщика, в который могло прийти уведомление. Также налоговое уведомление не направляется, когда совокупная сумма налогов не превышает 100 рублей (налогоплательщик получит письмо позже, пени на эту сумму не начисляются). Отметим, что в этом году не нужно уплачивать налоги за объекты, у которых отсутствует инвентаризационная стоимость – это постройки, возведённые после 2013 года.

Если вы не подходите ни под одно из этих условий, следует сообщить об этом в ФНС. Сделать это можно несколькими способами: обратиться лично или по телефону в налоговый орган по месту жительства, отправить письмо в разделе «Обратиться в ФНС» на сайте налоговой или через личный кабинет, а также позвонить на горячую линию 8–800–222-2222.

Я нашёл ошибку в налоговом уведомлении, что делать? Если в налоговом уведомлении неправильно указаны личные данные, написана неверная налоговая ставка или есть какая-то другая ошибка, то нужно сообщить об этом в налоговый орган. ФНС уточнит данные и сообщит налогоплательщику о результатах проверки.

Кто имеет право на льготы? Это пенсионеры, граждане, имеющие статус предпенсионера, инвалиды, граждане, которые имеют трёх и более детей и другие. Например, пенсионеры и предпенсионеры могут не платить налог на имущество по одному объекту (если они из разных групп, например, дом и гараж, то на каждый будет предоставлена льгота). О том, какие конкретно льготы действуют в вашем муниципалитете и имеете ли вы на них право, можно узнать на сайте ФНС в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Увеличатся ли налоги на имущество в этом году? Повышение будет, но коснётся это далеко не всех. Некоторых ожидает повышение транспортного налога. Произойдёт это, в частности, из-за расширения перечня автомобилей, которые облагаются налогом на роскошь (стоимость свыше трёх млн рублей).

В перспективе Ранее «ОГ» писала, что в 2021 году налог на имущество будет исчисляться исходя из кадастровой стоимости объекта. Многие переживают, что платить придётся больше. В ФНС считают, что существенно размер налогов не изменится. – Говорить о конкретных цифрах пока рано, потому что органы местного самоуправления ещё определяют налоговые ставки и льготы. Снижение налогов на имущество будет наблюдаться в отдалённых районах и маленьких муниципальных образованиях. В Екатеринбурге уменьшения не ожидается, но и серьёзного роста тоже не будет, – объясняет заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Лидия Исаева.

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