Почти 700 свердловчанам аннулированы кредитные каникулы

Чаще всего кредитные каникулы оформлялись на потребительские займы Фото: Алексей Кунилов

В конце сентября закончились сроки предоставления кредитных каникул из-за коронавируса. В Свердловской области за полгода льготой воспользовались более 7,5 тысячи граждан и предпринимателей.

Как рассказал руководитель Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов, от свердловского бизнеса поступило 3 тысячи запросов на кредитные каникулы, одобрен из них 71 процент. Обращений от граждан оказалось больше – 12,3 тысячи штук. Больше всего обращений пришлось на апрель, когда в Свердловской области действовал жёсткий режим самоизоляции.

Но получили отсрочку только 51 процент заявителей. Больше всего проблем у уральцев вызывала оплата потребительских кредитов, на них пришлась почти половина обращений. При этом сами банки охотнее всего соглашались предоставить отсрочки по ипотекам и кредитным картам. Сложнее всего «поставить на паузу» оказалось автомобильные кредиты. В УБРиРе нам объяснили, что основными причинами, по которым свердловчане не смогли воспользоваться кредитными каникулами, стали превышение лимита по объёму кредита, отказ самого заёмщика, невозможность подтвердить снижение дохода.

В последний вагон Часть мер поддержки граждан и предпринимателей уже перестала действовать. Но некоторыми банковскими льготами ещё можно воспользоваться. Граждане – доступна ипотека на квартиру в новостройке под 6,5 процента (до 1 ноября)

Бизнес – можно оформить кредит под 2 процента годовых (до 1 ноября) и реструктуризировать заём по программе «1/3», предоставляется отсрочка уплаты на полгода и деление процентных платежей на три части (до 31 декабря)

Напомним, для того чтобы получить «коронавирусные» кредитные каникулы, необходимо было в течение трёх месяцев после начала отсрочки предоставить доказательства падения доходов. В итоге аннулированными оказались заявки 689 свердловчан. В ЦБ нам рассказали, что банки пошли на встречу заёмщикам: одни не стали отменять кредитные каникулы, вторые отказались от штрафов, третьи заменили кредитные каникулы на реструктуризацию по своим программам.

– Восстановление занятости происходит медленнее, чем предполагалось. Многие физические лица и предприниматели испытывают сложности с обслуживанием займов, поэтому Банк России рекомендовал кредиторам продлить собственные программы реструктуризации до конца года. Как показал опыт, они оказались не менее эффективными, чем государственные льготы, – отметил Рустэм Марданов.

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