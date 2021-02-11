Налогообложение-2021 для физлиц. Самое главное

В 2021 году вступили в силу серьёзные налоговые изменения, которые касаются физических лиц. «Областная газета» подготовила обобщающий материал по трём самым важным нововведениям. Фото: Павел Ворожцов

В 2021 году страну ждёт множество серьёзных налоговых изменений, в том числе они коснутся физических лиц. «Областная газета» подготовила обобщающий материал по самым важным нововведениям.

Налог на вклады

Сколько нужно будет заплатить?

С 1 января 2021 года проценты по банковским вкладам (подчеркиваем: не сама сумма вкладов, а проценты по ним) облагаются налогом, ставка – 13 процентов.

Платить не будут те, чей доход по депозитам не превышает лимита, который будет устанавливаться ежегодно по формуле: 1 млн рублей, умноженный на ключевую ставку Центробанка на 1 января. В этом январе ключевая ставка была 4,25 процента, то есть по итогам 2021 года налог заплатят люди, чей доход по вкладам превысит 42 500 рублей. Например, если доход по вкладам за 2021 год составит 43 тысячи рублей, то налог нужно будет уплатить только с 500 рублей (и составит он, соответственно, 65 рублей).

Как считать налог по вкладам? Н = (S – 42 500) x 13% Где: Н – размер налога S – доход по всем вкладам 42 500 – доход, не облагаемый налогом в 2021 году 13% – налоговая ставка

Когда и как надо платить?

В первый раз вкладчики заплатят этот налог только в 2022 году. Банки передадут информацию в ФНС, а налоговая самостоятельно рассчитает сумму налога и направит физлицу уведомление. Декларировать такие доходы или каким-либо образом их оформлять гражданам не потребуется.

Я храню деньги на разных счетах, по каждому в отдельности доходы по процентам не превысят лимита. Я не буду платить налог?

Будете, поскольку учитывается совокупный доход со всех счетов. То есть если по одному счёту доход 20 тысяч рублей, а по другому – 30 тысяч рублей, то суммарно он превысит 42,5 тысячи рублей, и с «лишних» 7,5 тысячи рублей придётся заплатить налог.

Я открыл вклад ещё в 2018 году на три года. Мне придётся заплатить налоги с процентов?

Проценты будут учитываться за тот период, в котором они фактически получены.

Если проценты выплачивают в конце срока вклада (в нашем случае это 2021 год), то придётся заплатить налог со ВСЕГО дохода.

Если проценты начисляют, например, раз в месяц, то налог надо будет платить ТОЛЬКО с доходов 2021 года и только в том случае, если они превысят 42,5 тысячи рублей.

Совет В нынешних условиях наиболее выгодными становятся вклады с помесячной, поквартальной или ежегодной выплатой процентов. В этом случае вы каждый год будете защищать от налогов доход в размере 42,5 тысячи рублей. То есть за год вы сэкономите (при нынешней ключевой ставке) 5 тысяч 525 рублей, за два года – 11 тысяч 50 рублей, а за три – 16 тысяч 575 рублей. Если же вы заключите договор, по которому выплата процентов произойдёт через два-три-четыре года, то ваша экономия за весь срок составит минимальные 5 тысяч 525 рублей.

Если вклад будет закрыт досрочно, придётся платить налог?

Если сумма дохода превысит 42,5 тысячи рублей – то да, придётся платить.

Как будут браться налоги с валютных вкладов?

Проценты, выплаченные физическому лицу по валютным счетам, будут пересчитываться в рубли по официальному курсу Банка России на день фактического получения этого дохода.

Налог на имущество по кадастровой стоимости

Как рассчитывается?

В 2021 году налог на имущество будет исчисляться исходя не из инвентаризационной стоимости (как это было раньше), а из кадастровой.

Процедура и сроки оплаты налога на имущества останутся такими же, как раньше. Принцип расчёта налога тоже: налоговая база (в данном случае это кадастровая стоимость объекта) умножается на налоговую ставку. При этом существует налоговой вычет – от общей площади объекта надо отнять:

• 10 кв. м – для комнаты

• 20 кв. м – для квартиры

• 50 кв. м – для жилого дома

Также налоговая база уменьшается, если в семье живёт трое и больше детей: на 5 квадратных метров – площадь квартиры и части жилого дома, на 7 квадратных метров – площадь жилого дома.

Как считать? Н1 = (S – N) x R x % Где: Н1 – налог по кадастровой стоимости S – площадь квартиры N – налоговый вычет для объекта (см. выше) R – кадастровая стоимость одного квадратного метра % – налоговая ставка В течение первых трёх лет предусмотрен переходный период. Если налог по кадастровой стоимости совпадёт с налогом, который вы платили по инвентаризационной стоимости за 2019 год, или первый будет меньше, то никакого переходного периода не будет (пользуемся только первой формулой). Если налог, рассчитанный по новой схеме, больше, то используем ещё одну формулу. Н = (Н1 – Н2) х К + Н2 Где: Н – итоговая сумма налога Н1 – налог по кадастровой стоимости (см. формулу выше) Н2 – налог по инвентаризационной стоимости за 2019 год К – уменьшающий коэффициент: • 0,2 – первый год • 0,4 – второй год • 0,6 – третий год

Пример Рассмотрим однокомнатную квартиру в Екатеринбурге. Её площадь – 28,5 квадратных метров (S). Налог от её инвентаризационной стоимости в 2019 году составлял 243,96 рубля (Н2). Кадастровая стоимость одного квадратного метра – 69 000 рублей (R), налоговый вычет производится на 20 квадратных метров, налоговая ставка 0,1%. Налог по кадастровой стоимости: (Н1) = (28,5 – 20) х 69 000 х 0,1% = 586,5 рубля Поскольку налог от инвентаризационной стоимости в 2019 году мы заплатили меньше (только 243,96 рубля), то полученный результат (586,5 рубля) корректируем, используя вторую формулу. Напомним, что коэффициент (К) равен 0,2. Н = (586,5 – 243,96) х 0,2 + 243,96 = 312,47 рубля – это будет итоговая сумма налога в этом году

Как узнать кадастровую стоимость объекта?

Информация о кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества имеется в открытом доступе на официальном сайте федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

По какой ставке будет уплачиваться налог?

В каждом муниципальном образовании устанавливаются свои налоговые ставки. Узнать, какая будет у вас, можно на сайте ФНС в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Там же размещена информация о том, какие льготы действуют в вашем муниципалитете и имеете ли вы на них право.

Будет ли налог выше?

Всё зависит от конкретной ситуации. Для некоторых налог действительно станет выше (владельцы новостроек), для кого-то ниже (жильё с малой площадью). Но в целом ФНС прогнозирует тенденцию на снижение общего объёма налоговых поступлений.

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ

С 1 января 2021 года в России отменена плоская шкала налогов на доходы физических лиц (она, напомним, составляла 13% для всех).Теперь граждане, чьи доходы выше 5 млн рублей в год (в среднем – 416,7 тыс. в месяц), будут платить больше.Ставки выглядят так:

13 процентов – если совокупность доходов равна5 миллионам рублей или ниже этой суммы.

15 процентов – если совокупность доходов выше 5 миллионов рублей.Налогом облагается:

заработная плата,

дивиденды,

выигрыши

и другие доходы

Полный список можно найти в Налоговом кодексе (п. 2.1. ст. 210).

Исключаются из расчёта нерегулярные доходы:

доходы от продажи имущества,

подарки,

страховые выплаты.