Россиян защитят от нелегальных МФО и коллекторов

Сейчас на Среднем Урале действуют 24 микрофинансовые организации – за год их число снизилось. Фото: Александр Зайцев

В регионах России приступили к обсуждению проекта плана, по которому будет развиваться финрынок страны в ближайшие годы. «Основные направления развития финансового рынка в 2022–2024 годы» во вторник представил органам власти, кредитным организациям и научному сообществу глава Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

«Облгазета» выбрала направления, которые коснутся наших читателей в первую очередь. В их числе – повышение финансовой грамотности. Как отметил Рустэм Марданов, во всех регионах Урала необходимые программы для работы с населением уже приняты. Теперь планируют разрабатывать аналогичные программы для предпринимателей.

Кроме того, большое внимание уделят доступности финансовых услуг онлайн и офлайн – в сёлах и труднодоступных территориях. Речь идёт о развитии облегчённых форматов присутствия банков – предоставлении отдельных услуг через магазины, почтовые отделения, о работе нестационарных точек банковской сети. В Свердловской области эта работа уже ведётся. Как пояснили в Уральском ГУ Банка России, проект реализуется в сёлах и посёлках 12 муниципалитетов – Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Заречного, Артинского, Белоярского, Новолялинского, Режевского городских округов, а также в Ирбитском, Камышловском, Слободо-Туринском, Шалинском и Талицком районах.

Отдельно стоит сказать о защите потребителей микрофинансовых организаций. В проекте документа сказано, что Банк России планирует ввести новую модель допуска кредитных кооперативов на рынок, чтобы снизить риски появления финансовых пирамид. Регулятор планирует усилить уголовную ответственность для нелегальных кредиторов – соответствующий закон в мае был принят Госдумой. Также рассматривается возможность введения уголовной ответственности для нелегальных коллекторов: если такое решение будет принято – Банк России обратится в Правительство РФ с предложением закрепить её в законодательстве.

– Нас радует, что в документе отражены чёткие механизмы по повышению прозрачности микрофинансового сектора. Важно, чтобы граждане могли пользоваться финансовыми услугами без риска быть вовлечёнными в мошеннические схемы, – отметил в ходе обсуждения министр экономики и территориального развития области Денис Мамонтов.

Комментируя описанные в проекте документа инструменты по привлечению инвестиций, министр также отметил, что власти Свердловской области активно работают по механизму государственно-частного партнёрства и попросил Уральское управление Банка России помочь наладить региону взаимодействие с кредитными организациями по этому вопросу.

Ожидается, что финальная версия документа будет готова в сентябре, после чего его представят Правительству РФ.

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