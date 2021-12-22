Свердловчане «заложили» область

Фото: Павел Ворожцов

За 11 месяцев текущего года сумма займов свердловчан в банках выросла на 18 процентов – до 732 млрд рублей. Как рассказали "Областной газете" в Уральском главном управлении Банка России, половина этой суммы – долг по ипотечным кредитам. Остальное - это потребительские займы, которые жители берут не только на крупные покупки, но и на решение будничных проблем.

Сравним Закредитованность жителей Свердловской области выше, чем в других регионах. Об этом свидетельствуют данные рейтинга агентства РИА "Новости", который был подготовлен на основе статистики Центробанка и Росстата. В среднем по России каждый экономически активный гражданин должен банку 312,1 тысячи рублей. В Свердловской области этот показатель выше - 340,5 тысячи рублей. Регионами с самыми закредитованными жителями оказались ЯНАО (611,8 тысячи рублей на человека), ХМАО (567,5 тысячи рублей на человека) и Якутия (513,1 тысячи рублей на человека). Лучше всего дела обстоят в Ингушетии (36,3 тысячи рублей на человека), Чечне (70,9 тысячи рублей на человека) и Дагестане (74,8 тысячи рублей на человека).

Драйвером стала ипотека

В Уральском ГУ Банка России отметили, что прирост задолженности перед кредитными организациями обеспечила именно ипотека. Сейчас на неё приходится 49 процентов от общего долга свердловчан, или 358,7 млрд рублей(в 2020-м показатель был 47 процентов, а в 2019 году - 44 процента). И действительно: как много раз писала "Областная газета", за счёт программ льготной ипотеки продажи квартир в нашем регионе достаточно высокие.

Доктор экономических наук, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ Михаил Логинов согласен, что всплеск ипотечного кредитования - эффект от господдержки отрасли:

- В первом полугодии все пытались запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, потому что думали, что программу льготного кредитования свернут. После того как её продлили, увеличив ставку до 7 процентов, желающих взять ипотеку стало меньше. Но такие люди остались. За последний год цены на недвижимость также заметно выросли, поэтому суммы жилищных займов сейчас достаточно высокие.

Кредиты на закрытие кредитов

Долг свердловчан по потребительским кредитам - 373,3 млрд рублей. Это больше, чем размер доходов областного бюджета за год (в 2022 году он запланирован в объёме 346,4 млрд рублей).

Статистику по количеству потребительских кредитов в регионах, как заверили в пресс-службе, Уральское ГУ Банка России не ведёт. Но, судя по информации самих банков, таких займов в Свердловской области выдаётся не меньше, чем ипотечных:

Сбербанк за 11 месяцев выдал 381 тысячу потребительских кредитов на 79 млрд рублей (для сравнения: банк также выдал 35 тысяч ипотек на 80,4 млрд рублей);

ВТБ банк - 42 тысячи потребительских кредитов на 30 млрд рублей (а также 10 тысяч ипотек на 26,4 млрд рублей).

Да, часть таких займов ещё оформляется на крупные траты: на приобретение автомобиля, бытовой техники, на путешествия и ремонт квартир. Но, как отмечает экономист Константин Селянин, всё чаще "потребы" берут на гашение уже существующих кредитов:

- В среднем по стране семьи тратят около 12 процентов своих доходов на обслуживание кредитов. Это очень много, такой ситуации ещё три-четыре года назад не было. Но с тех пор закредитованность граждан и доля кредитов, по которым не производилась оплата три и более месяцев, выросла. Банки не всегда спрашивают, на какие цели выдают новый потребительский заём. И никто не удивляется, когда деньги, занятые в одном банке, идут на погашение кредита или процентов по кредиту в другом банке. Бывает, что кредитные деньги люди тратят на решение бытовых проблем - оплаты коммунальных услуг и покупку еды.

При этом в банках говорят о высокой платёжной дисциплине свердловчан: доля просроченной задолженности физлиц по данным на ноябрь в среднем по региону составляла 4 процента (в 2020 году она была выше на 0,4 процента).

А вы когда-нибудь кредитовались? Александр ПРОХАНОВ, публицист: - Кредит - это лукавство от государства. Считаю, что кредиты - это на самом деле не очень хорошая вещь. Кредиты финансовые я никогда не брал, но взял один кредит. Это кредит доверия у своего народа и до сих пор расплачиваюсь по нему. Евгений ПИСЦОВ, глава Берёзовского ГО: - Я, наверное, старомодный человек, но предпочитаю жить по средствам. Поэтому к кредитам отношусь негативно. Максим ПЕТЛИН, руководитель свердловского отделения партии "Яблоко": - Закредитованность граждан – это большая проблема. Людям элементарно не хватает денег на жизнь. Как экономист никому не советую брать кредиты. Нужно учиться планировать свой бюджет. Иван СЕРГЕЕВ, предприниматель: - Отношусь к кредитам нормально. Я брал кредит на приобретение коммерческой недвижимости на 5 млн рублей. Один раз рефинансировал и все хорошо. Никаких проблем. Выплачиваю до сих пор. Анна СЕРГЕЕВА, преподаватель: - К кредитам отношусь нормально. В этом году мы с мужем по семейным обстоятельствам переехали в пригород Екатеринбурга и решили сменить автомобиль, чтобы он мог с комфортом добираться до работы. Борис АЛЕКСАНДРОВ, охранник: - К кредитам отношусь нормально. В этом году брал заём для того, чтобы купить телефон, потому что денег на тот момент у меня не было. Доходы у меня небольшие, поэтому копить не получается. Записали: Павел Пивоваров, Елизавета Порошина

Что делать

Рост потребительского кредитования наблюдается и в целом по стране. В пресс-службе Уральского отделения Банка России рассказали, что регулятор обеспокоен ситуацией:

- Для снижения рисков того, что люди берут кредитов больше, чем смогут обслуживать, предпринимаются различные меры. В частности, повышены надбавки для банков по высокомаржинальным кредитам и кредитам заёмщикам с высокой долговой нагрузкой. Это означает, что банки, которые выдают такие кредиты, должны резервировать бОльшие суммы. Это делает выдачу потребительских кредитов менее выгодной для банков.

Помочь в решении проблемы закредитованности граждан должен и принятый Госдумой в начале декабря закон, который даст Банку России возможность ограничивать число выдаваемых гражданам кредитов. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Отчасти, решить проблему помог бы понятный и работающий механизм рефинансирования потребительских кредитов. Тем более что на сайтах банков сейчас встречаются предложения для клиентов, которые позволяют погасить сразу несколько займов других организаций с помощью одного и более выгодного. Правда, как рассказал житель Нижнего Тагила Тимофей Семёнов, который попробовал воспользоваться этой опцией, зачастую банки лукавят:

- В одном из них мне вместо обещанных 5,5 процента предложили взять кредит под 9 процентов. В другом банке мне отказали, потому что месяц назад я поменял работу, а им необходимо, чтобы на одном месте я отработал не менее трёх месяцев. Поэтому сейчас нахожусь в подвешенном состоянии, а чем ближе ты к сроку выплаты кредита, тем менее выгодно его рефинансировать.