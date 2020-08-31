Власти возьмут аренду квартир под контроль… в Интернете

Конкурентоспособным преимуществом новой платформы по сравнению с существующими должны стать дополнительные сервисы Фото: Галина Соловьева

Министерство строительства и ЖКХ России анонсировало запуск онлайн-агрегатора информации о сдающемся жильё в стране. Как заявил в интервью «РИА Недвижимость» замминистра Никита Стасишин, планируется, что площадка заработает в 2021 году и будет доступна для всех участников рынка. Инициатива должна повысить прозрачность арендных сделок и, по всей видимости, привлечь дополнительные налоги в бюджет.

Разговоры о необходимости легализации рынка арендного жилья уже много лет идут и на федеральном уровне, и в Свердловской области. Поводов для такого обсуждения было предостаточно, даже если оставить за скобками полуформальный характер взаимодействия между арендодателями и арендаторами квартир (договоры аренды составляются без участия нотариуса). Одна из последних громких историй была опубликована в Instagram губернатора Евгения Куйвашева весной, в разгар пандемии – тогда в Железнодорожном районе Екатеринбурга, где была зафиксирована вспышка коронавируса, сотрудники полиции выявили 342 «резиновые квартиры». При этом в СМИ довольно часто можно увидеть информацию об уголовных делах, возбуждённых в отношении владельцев такого жилья.

Обсуждались и инициативы, направленные на вовлечение в налогооблагаемый оборот доходов от жилья, сдаваемого в аренду. Год назад этот вопрос поднимали на заседании правительства Свердловской области. Предлагалось создать упрощённый механизм получения патента для жителей региона, которые получают доход от сдачи квартир (стоимость патента на год должна была составить от 500 до 1200 рублей). Законодательную инициативу должны были передать на проработку в Госдуму. К слову, на законодательном уровне в Свердловской области особые условия для арендодателей сейчас на предусмотрены.

На платформе, которую планирует запустить Минстрой, смогут работать все существующие участники рынка – она будет доступна для любых агрегаторов объявлений и брокеров. По словам Никиты Стасишина, у инициативы нет задачи создать «единственного игрока в стране», но работа арендодателей будет контролироваться государством. Разработкой платформы займётся Дом.РФ (бывшее Агенство ипотечного жилищного кредитования).

– Все будут работать так, как работали, но честно и вбелую, без непонятных договоров, с гарантированным качеством услуг, не создавая «резиновых квартир» и прочих маргинальных вещей, – заявил замминистра. – Мы хотим запустить сервис, направленный в первую очередь на то, чтобы сделать рынок наёмного жилья безопасным как для арендатора, так и для арендодателя. Арендуя квартиру через платформу, можно будет, например, оформить временную регистрацию и официально пользоваться всеми социальными привилегиями города, где ты живёшь. Там же будут дополнительные услуги, начиная от оплаты коммуналки и заканчивая налогами, причём арендодатель сможет их оплачивать или как самозанятый, или используя вариант НДФЛ.

Формы контроля за участниками рынка пока не оглашаются, поэтому судить о том, как скажется инициатива на арендодателях, рано. Закон, который позволит создать условия для работы единой государственной платформы, сейчас разрабатывают представители правительства, Дом.РФ и МВД, после чего он поступит в Госдуму. Очевидно, что потребуется внести изменения в налоговое законодательство, поскольку сейчас те, кто сдают квартиры на период до 11 месяцев, не обязаны сообщать об этом в налоговые органы.

Добавим, в России сдаётся более 5 млн квартир, с аренды в которых в бюджет могло бы поступать до 200 млрд рублей в виде налогов. В Свердловской области, по данным разных агрегаторов, арендаторы предлагают от двух до шести тысяч квартир. По данным на 2019 год, в бюджет региона по этой доходной статье поступало около 150 млн рублей. В случае легализации рынка аренды жилья объём доходов казны, по расчётам регионального министерства финансов, мог бы вырасти до 12 млрд рублей. Но, несмотря на усилия представителей власти стимулировать развитие рынка аренды жилья, за последнее время спрос на квартиры (а следом и ценники), снизился.

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