Определена кадастровая стоимость более 1,3 млн участков земли в Свердловской области

Цену земли региона максимально приблизили к рыночной. Фото: Алексей Кунилов

Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) утверждена кадастровая стоимость расположенных на территории региона земельных участков. Приказ опубликован на сайте министерства mugiso.midural.ru – там же перечень из более чем 1,3 млн земельных участков, по кадастровым номерам которых можно узнать и их кадастровую стоимость. Ожидается, что в ближайшее время документ будет опубликован на pravo.gov66.ru.

О предварительных итогах кадастровой оценки земель на Среднем Урале «Областная газета» информировала читателей в №107 от 19 июня 2020 года. К тому времени кадастровые инженеры завершили начатую в 2019 году поистине титаническую работу, в ходе которой всесторонне оценили стоимость каждого из более чем миллиона участков земель различного назначения, находящихся в собственности юридических и физических лиц.

Заметим, что в ходе этой кампании земельные участки фактически впервые оценивались максимально приближённо к их реальной рыночной стоимости. То есть с учётом не только назначения, но и прочих влияющих на цену факторов – включая, например, место расположения в населённом пункте или за его пределами, близость или отдалённость от магистральных дорог, водоёмов, инженерных коммуникаций. Теперь сведения по кадастровой стоимости каждого участка будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости, и исходя из него фискальное ведомство будет начислять земельный налог начиная с 1 января 2021 года.

Цифры там в зависимости от размеров и качественных характеристик участков варьируются от нескольких десятков рублей до нескольких сотен миллионов. Но, как прокомментировал заместитель губернатора — и.о. министра по управлению государственным имуществом области Сергей Зырянов, очень важно, что первые в нашем регионе масштабные мероприятия по определению стоимости участков были проведены не только в соответствии с общепринятыми методиками расчёта, но и с привлечением к этой работе самих владельцев земель.

Ещё на стадии сбора информации собственникам была обеспечена возможность самим заполнить и предоставить в МУГИСО декларации с актуальными характеристиками своих участков. Министр отметил, что более пятисот из них воспользовались при этом правом повлиять на определение кадастровой стоимости своей земли на стадии её оценки.

Кстати В соответствии с законодательством РФ для максимального приближения кадастровой стоимости участков к текущим рыночным ценам государственная кадастровая оценка всех землевладений впредь будет проводиться в нашей стране с периодичностью не чаще одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет.

По словам заместителя губернатора, сбор сведений о землях для определения кадастровой стоимости является не только эффективным государственным рычагом в создании справедливой системы налогообложения, но и позволит эффективно управлять землями на местах. Сергей Зырянов отметил также, что собственники земельных участков получают таким образом лояльную систему налогообложения, соответствующую адекватным рыночным ценам.

Правда, если до сих пор владельцы земель имели возможность внести изменения в расчёты кадастровой стоимости, то после её утверждения это можно сделать только обратившись в областной Центр государственной оценки, в комиссию по рассмотрению споров либо в суд.

Напомним также, что уведомления о начисленном за 2021 год размере земельного налога исходя из новой оценки кадастровой стоимости участков собственники должны будут оплатить до конца 2022 года. Но авансовые платежи юридические лица, владеющие землёй, должны будут внести из расчёта новой стоимости уже в 2021 году.

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