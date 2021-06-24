На 42 квартиры в первом наёмном доме Среднего Урала поступило 500 заявок

Наёмный дом в Нижней Туре стал не только первым на Среднем Урале, но и одним из первых в России. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области появился первый наёмный дом. Квартиры в нём предназначены для сдачи в аренду определённым категориям граждан по цене значительно ниже рыночной. Это делается для устранения кадрового дефицита в бюджетной сфере. Пилотный проект реализуется в Нижней Туре.

Магнит для врачей и педагогов

23 июня там состоялась церемония вручения ключей от квартир будущим жильцам дома. В ней приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасёнок.

Одной из первых в дом заедет семья Екатерины Сочивец. Девушка работает фельдшером в детской поликлинике. Вместе с супругом они переехали в Нижнюю Туру из Алапаевского района четыре года назад. В 2019 году молодая семья узнала о проекте и начала собирать необходимые документы. Сейчас супруги ютятся с маленьким ребёнком в однокомнатной квартире, но уже на днях планируют перевезти вещи в просторную двушку. При этом их расходы на оплату жилья сильно не изменятся.

– Здесь мы будем оплачивать аренду в размере 30 рублей за квадратный метр и коммунальные платежи. В сумме будет выходить около 7 тысяч в месяц. За предыдущую квартиру мы платили столько же, но площадь там была чуть больше 20 «квадратов», а здесь – все 80, – рассказала Екатерина.

Ключи от квартир из рук губернатора и главы муниципалитета получили педагог Людмила Самочёрных и фельдшер Екатерина Сочивец. Фото: Галина Соловьёва

Как пояснила заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству Мария Кузьмина, квартиры в наёмном доме рассчитаны на молодых специалистов, в том числе приезжих, нуждающихся в жилье. Важно, чтобы у гражданина, претендующего на заселение, был определённый достаток, он не может быть малоимущим, и у него не должно быть своего жилья.

В случае одобрения заявки администрация муниципалитета заключает с будущими жильцами договор найма жилья на период от одного года до десяти лет.

По мнению губернатора Свердловской области, реализация проекта позволит привлечь в города педагогов, медиков, работников федеральных органов исполнительной власти и решить таким образом острую проблему нехватки кадров в этих сферах.

– Востребованность такого жилья сегодня очень высока: на 42 квартиры в первом наёмном доме поступило 500 заявок, – заметил глава Среднего Урала.

Евгений Куйвашев добавил, что поучаствовать в проекте создания наёмного жилья у себя в муниципалитете намерены власти Невьянска, и призвал глав остальных городов активнее подключаться к программе.

После торжественного мероприятия некоторым нижнетуринцам удалось задать губернатору волнующие их вопросы. Местная жительница Людмила Александровна, например, озвучила проблемы в коммунальной сфере. Евгений Куйвашев пообещал разобраться в ситуации. Фото: Галина Соловьёва

Ложка дёгтя

Первый в регионе наёмный дом был создан путём реконструкции бывшего девятиэтажного общежития. Как рассказал Алексей Стасёнок, в ходе работ жилую площадь в здании удалось увеличить с 30 до 70 процентов. Здесь заменили все коммуникации, утеплили фасад, поставили пластиковые окна, установили новый лифт. В квартирах сделали ремонт и застеклили лоджии. На реконструкцию было выделено порядка 110 млн рублей из областного и местного бюджетов.

В квартирах, куда заезжают новосёлы, уже сделан ремонт. Фото: Галина Соловьёва

Во дворе дома оборудована детская площадка. Фото: Галина Соловьёва

Из окон дома открываются живописные виды. Фото: Галина Соловьёва

Проектировать объект начали три года назад, закончить работы планировали летом прошлого года. Однако уложиться в этот срок строителям не удалось. По словам Алексея Стасёнка, причиной этого стала пандемия.

Ещё на один момент, немного подпортивший впечатление от радостного события, внимание журналистов «Облгазеты» обратили жильцы соседнего дома №19 по улице Машиностроителей. Они рассказали, что при подведении коммуникаций к реконструируемому зданию рабочие перекопали их двор и до сих пор не привели его в порядок. Там практически нет урн и скамеек, а внутриквартальный проезд изуродован выбоинами. Эту ситуацию нам прокомментировал председатель думы Нижнетуринского городского округа Андрей Постовалов:

– То благоустройство, которое осталось, подрядчик выполнит в рамках гарантийных обязательств. Для этого ему дан срок до 1 июля.

Двор дома №19 по улице Машиностроителей ждёт благоустройства. Фото: Галина Соловьёва

Фото: Галина Соловьёва

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