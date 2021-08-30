Екатеринбург превратился в «город заборов». Пора решать проблему законодательно?

Жители уральской столицы отгораживаются от остального города заборами. Это вроде бы безопасно и комфортно. Но до того момента, пока не возникает необходимость проезда экстренных служб. Иллюстрация: Максим Смагин

Всё чаще жители уральской столицы отгораживаются от остального города забором – из соображений безопасности и собственного комфорта. Определённо, это не добавляет городу шарма, и уж тем более не помогает работе сотрудников экстренных служб, для которых на счету каждая секунда. Раздражённые соседи, которым постоянно приходится обходить закрытые дворы гадают: когда уже нагрянут надзорные органы и ненавистные ограждения демонтируют? Как оказалось, возможность разобраться с этим практически отсутствует.

Пространство для избранных

Решение о том, чтобы сделать двор закрытым, принимается на собрании собственников жилья. Если большинство голосует «за» – совет дома ставит в известность управляющую компанию. Но на этом цепочка обрывается. Как рассказали «Облгазете» в управлении ЖКХ администрации Екатеринбурга, установка ограждений на придомовых территориях не требует согласования органов местного самоуправления. Поэтому и учёт многоквартирных домов с ограждением мэрия не ведёт. Хотя в большинстве жилых районов города закрытые дворы можно найти без особого труда (в основном это дворы новостроек, реже – домов, построенных 15–20 и более лет назад). А неформальным лидером по количеству закрытых дворов среди микрорайонов собеседники «Областной газеты» называют Ботанику.

Причины, по которым жители идут на такой шаг, по-человечески понятны. Хочется уберечь детей от попадания под колёса автомобиля в собственном дворе, освободить территорию от машин и не встречать на скамейках подозрительных граждан с бутылочкой горячительного. Но, как показывает практика, зачастую заборы от этого не спасают. Зато, например, водителям машин скорой помощи на въезде во двор приходится изрядно понервничать.

– На моей памяти эксцессов с долгим открытием ворот не было, у нас обычно срабатывает один из трёх вариантов, – рассказывает председатель совета дома по Крестинского, 2 Владислав Пестов. – Первый – если охранник увидел по камерам, что подъехала скорая – он сразу открывает ворота. Второй – водитель может позвонить собственнику квартиры, который вызвал скорую, и тот откроет. Третий – на воротах висит табличка с телефоном охраны – водитель скорой может набрать его, и охранник откроет ворота, даже если находится на обходе.

Конечно, не дело, что сотрудники скорой помощи тратят время на преодоление препятствий, но оно сопоставимо со временем ожидания у обыкновенного домофона. Проблему с потенциальным недовольством соседей, которым удобнее пройти к своим подъездам через двор у Крестинского, 2, жители тоже решили – домофон на калитке работает на два дома. Подобных сравнительно адекватных примеров может оказаться совсем немного. Тем более что этот дом находится на окраине микрорайона, и через него проходит сравнительно небольшое количество людей. А вот движение тех, кто пытается попасть с улицы Родонитовой на Академика Шварца, обилие закрытых дворов определённо осложняет. Не говоря уже о гостях города – автор материала знает достаточно примеров того, когда люди случайно заходили в закрытый двор и не могли из него выбраться.

Мнение Борис ДЕМИДОВ, главный архитектор проектного бюро «АБ «Гордеев – Демидов», член Градостроительного совета Екатеринбурга: – Если говорить о заборах вообще – конечно, они не украшают город. Первая причина – любая ограда в городском пространстве его сужает, ограничивает визуально, мешает целостному восприятию, то есть разрушает это пространство. Любое препятствие в уровне 1-го этажа города создаёт неприятные ощущения, дискомфорт. Вторая причина – даже в тех (немногих) случаях, где это необходимо, ограждения в подавляющем большинстве выполнены на уровне провинциальной самодеятельности как по стилю, так и по материалам, креплению, окраске. Ограждения жилых кварталов, к сожалению, не избежать (тут вопрос собственности). Но город должен регулировать приватные зоны в центральных районах. Требовать от застройщика «запускать» общественные пространства вглубь квартала, если квартал достаточно велик, предусматривать возможность сквозных проходов, где это необходимо по пешеходным связям в центре города. Это можно делать с помощью разделения зон по уровням, с помощью подпорных стенок и других приёмов ландшафтной архитектуры. Ближайший пример – проект застройки квартала Форум Сити.

Не знали о проблеме?

Как пояснили в городском управлении ЖКХ, запрета на установку ограждений вокруг многоквартирных домов и жилых комплексов, не существует. Наоборот: согласно 40-й и 43-й статьям Земельного кодекса РФ, собственник земельного участка «имеет право возводить на нём сооружения в соответствии с целевым назначением участка». Но при этом необходимо соблюдать существующие требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, противопожарных и других правил и норм.

В первую очередь, конечно, беспокоят вопросы безопасности. Согласно поправкам в Правила пожарного режима в РФ (№1479), вступившим в силу с 1 января текущего года, появились новые требования к техническому оснащению дворовых ограждений. Так, в случае пожара должна быть обеспечена автоматическая разблокировка и открывание шлагбаумов и ворот, чтобы пожарная техника могла беспрепятственно попасть во двор. Допускается круглосуточное дежурство персонала у места установки ограждений или на удалении по видеосвязи.

Сейчас соблюдение этого правила проверяется во время специальных рейдов. А их, по словам госинспектора по пожарному надзору по Свердловской области Андрея Ушакова, проведено уже более пяти тысяч. УК и ТСЖ получили более тысячи предостережений.

– О кардинальных изменениях пока говорить рано. В крупных городах области проблематика по-прежнему остаётся острой, – объясняет Андрей Ушаков. – Но есть и положительный момент. Люди узнают о проблеме и пытаются что-то сделать, чтобы предотвратить нарушение требований пожарной безопасности. К нам также поступают многочисленные просьбы – разъяснить, как правильно установить ограждения.

Сейчас для того чтобы водитель скорой помощи мог попасть в закрытый двор, ему приходится звонить охраннику. По существующим требованиям, его номер телефона должен быть размещён на воротах. Фото: Елизавета Порошина

Не хватает механизмов

Что касается эстетического аспекта – с ним в городе пытались разобраться ещё пять лет назад. Как рассказал экс-главный архитектор Екатеринбурга Тимур Абдуллаев, тогда были приняты поправки в правила благоустройства Екатеринбурга, ограничивающие высоту и типологию ограждений в городе.

– В 2016 году мы долго обсуждали, что разделять дома заборами нельзя, потому что ходить будет негде, – вспоминает он. – Но пикантность в том, что по градостроительному законодательству, запретить установку ограждений мы не имели права. Поэтому регламентировали их внешний вид так, чтобы они визуально не нарушали внешний вид улицы, и в отдельных случаях даже ставили под сомнение целесообразность установки таких ограждений.

За соблюдением правил благоустройства в Екатеринбурге следит служба квартальных, но они в этом процессе выступают исключительно как посредники, передавая информацию о нарушениях в мэрию. По данным «Областной газеты», жители Ботанического микрорайона жаловались своему квартальному на обилие закрытых дворов. Но, как пояснили нам в службе заказчика Чкаловского района, на его территории нарушений с установкой ограждений зафиксировано не было. Этот парадокс ещё раз доказывает, что цивилизованных способов разобраться с проблемой нет.

На фоне сказанного выше вспоминаются достижения наших законодателей в борьбе с «гряземесами». Свердловское Заксобрание дважды пыталось закрепить в областном законе об административных правонарушениях ответственность за парковку автомобилей на газонах. Дважды автоправозащитники оспаривали эти поправки в суде. Но с третьего раза закон всё-таки приняли – депутаты Заксобрания при поддержке коллег из Госдумы смогли доказать, что имеют право устанавливать такие ограничения и штрафы для нарушителей. Может быть, депутаты смогут разобраться и с обилием заборов?

Как должны выглядеть ограждения дворов? Глава 9 Правил благоустройства Екатеринбурга устанавливает высоту и типологию ограждений, внешний вид которых не регламентирован нормативно-правовыми актами РФ и Свердловской области. «ОГ» выделила пять основных требований. Не допускается установка глухих ограждений, исключающих возможность визуального восприятия объектов.

Установка ограждений не должна препятствовать проходу посетителей к организациям, оказывающим услуги населению, расположенным в многоквартирных домах.

В местах прохождения транзитных путей движения пешеходов по ограждённым территориям конструкция должна обеспечивать свободный проход пешеходов и передвижение маломобильных групп населения.

Ограждения в границах квартала по всей протяжённости обращённых к улице сторон должны иметь единообразный вид, высоту и цветовое решение, гармонирующее с окружающей застройкой. Не допускается фрагментарная окраска ограждений.

Для многоэтажных и среднеэтажных домов, которые не относятся к квартальной застройке и не образуют единое дворовое пространство допускается установка прозрачных ограждений не выше 0,9 метра. Для аналогичных домов, которые образуют единые дворы и жилые кварталы – до 1,6 метра.

Если раньше заборы можно было встретить только вокруг новых жилых кварталов, то сейчас ограждать себя от внешнего мира стали и жители более старых домов. Фото: Галина Соловьёва