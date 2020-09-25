На Среднем Урале выбрали лучших бизнес-леди

Церемония награждения проходила в Синара Центре. Она стала одним из первых деловых мероприятий в регионе, проходящих в режиме офлайн после строгой самоизоляции. Фото: Римма Мазур

В Свердловской области впервые вручили премию женщинам-предпринимателям «Время возможностей». Премия проводилась комитетом по развитию женского предпринимательства «Опора России» и деловым сообществом «Opora Woman Club» при поддержке Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Участницы готовили презентации о своём бизнесе, рассказывали о своём деле в онлайн-режиме.

Любопытно, что конкурсная часть премии пришлась на самый разгар пандемии, поэтому название «Время возможностей» было выбрано не случайно. Для многих премия стало дополнительным стимулом сохранить своё дело в трудные времена и искать новые форматы работы. Заместитель министра инвестиций и развития Свердловской области Евгений Копелян отметил, что в целом женские компании лучше перенесли пандемию. К слову, церемония награждения, которая состоялась в Синара Центре, стала одним из первых деловых мероприятий в регионе, проходящих в режиме оффлайн после строгой самоизоляции. Поэтому конкурсанты и гости вечера могли поделиться эмоциями не в виртуальном, а реальном режиме.

– Не люблю участвовать в конкурсах, ещё со школы. Но нельзя упускать возможности. Если возможности будут у меня, значит, и у людей, перед которыми я ответственна – моих моделей, – тоже будут возможности, – рассказывает одна из победительниц, владелица модельного агентства для людей с немодельными стандартами «Not models» Татьяна Бердус. - Когда начался кризис, я, как и большинство людей, подумала: «Все, это конец». Тем не менее я начала проводить полезные прямые эфиры в Интернете. После выступлений я поняла, что мне будет стыдно, если я закрою своё дело. Это дало мне силы двигаться дальше. Сейчас страна просыпается, я верю, что наши дела будут всё лучше и лучше.

Большинство проектов девушек так или иначе было связано с человеком и его потребностями – социальные начинания, сфера услуг, лёгкая промышленность. Встречались довольно экзотичные направления, например, изготовление экоигрушек, грумминг. Всего организаторам поступило около 170 заявок, в финал вышла 21 девушка. Лучших предпринимателей выбирали в семи номинациях: Start Up, «Всё лучшее детям», «Доброе дело», «Красота и здоровье», «Не женский бизнес», «Семейный бизнес», «Креативная индустрия».

– У прекрасного пола особое видение бизнеса, у нас присутствует социальная ориентация. Практически все женщины основываются на этом, даже если сами этого не понимают. Мужчинам важнее прибыльность проекта. Женщины могут, например, открывать третий детский сад, четвертый, но когда спрашиваешь, какая у них маржа – они не знают, – объясняет вице-председатель Общероссийской общественной организации «Опора России» Свердловской области Анастасия Климина. – Важно, чтобы наши власти видели женское предпринимательство и поддерживали – для этого и нужны подобные премии. Это история не про феминизм и не про равноправие, а про то, что своё дело можно вести по-разному. Я нередко бываю на круглых столах, там часто говорят «бизнес», но редко вспоминают, что за каждым бизнесом стоит конкретный человек.

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