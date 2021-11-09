Что свердловский бизнес теряет из-за QR-кодов?

С конца октября предъявить QR-код требуют на входе в торговые центры, зоопарки, аквапарки, парикмахерские, солярии, рестораны и многие другие заведения Фото: Галина Соловьёва

Уже более недели в общественных местах Свердловской области действует система QR-кодов. В сочетании с режимом нерабочих дней этого вроде бы незначительного промежутка времени оказалось достаточно, чтобы нанести урон предприятиям малого и среднего бизнеса. «Областная газета» узнала, с какими именно проблемами они столкнулись.

Стало меньше клиентов

Одними из первых бить тревогу начали торговые центры. Уже в середине нерабочей недели в прессе появились сообщения регионального представителя Российского совета торговых центров (РСТЦ) в Свердловской области Марины Крупиной о том, что с 30 октября моллы Екатеринбурга потеряли примерно половину привычного для этого времени количества покупателей.

Сами арендаторы торговых площадей в ТЦ, естественно, тоже заметили спад проходимости. В первую очередь это наблюдается в небольших магазинах. Оказавшись огороженными от гипермаркетов, они вынуждены были стимулировать продажи скидками, переориентировать покупателей на онлайн-заказы, придумывать, как им стать более заметными для посетителей.

Например, как рассказал куратор онлайн-проектов сети магазинов «Кантата» Алексей Стрельников, чтобы не потерять гостей, консультанты заранее принимали их заказы и выносили покупки к ограждениям.

С уменьшением числа клиентов также столкнулась сфера услуг, в частности, индустрия красоты.

– В эти дни у нас увеличился процент отмен: гости чаще, чем обычно, переносили запись на более позднее время или вовсе не приходили, – поделилась с «ОГ» основатель сети студий красоты «Кума» и JK beauty Юлия Куманяева.

Упала выручка

Сокращение числа клиентов в большинстве случаев ожидаемо привело к падению выручки. Уже на четвёртый день действия ограничений основатель сети магазинов «Жизньмарт», депутат Законодательного собрания Свердловской области Иван Зайченко написал на своей странице в Instagram, что выручка магазина, расположенного в СТЦ «Мега», из-за QR-кодов упала на 30 процентов.

Также в тяжёлом положении оказались кафе и рестораны. По словам вице-президента Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олега Пономарёва, в зависимости от формата и месторасположения предприятия общепита потеряли от 30 до 70 процентов выручки.

– При снижении выручки более чем на 20–30 процентов рестораны начинают работать в минус. И если такая работа продлится более одного-двух месяцев, многие начнут закрываться, поскольку не смогут выполнять свои финансовые обязательства, – отметил Олег Пономарёв.

Интересно Несмотря на ужесточение коронавирусных ограничений, в нерабочие дни в Екатеринбурге открылся новый ресторан – «Bambolino». Его основатель Олег Ананьев рассказал корреспонденту «ОГ», что в день открытия в заведении был аншлаг, которого он не ожидал. Большой интерес гостей ресторатор объяснил 50-процентной скидкой на блюда.

Стали медленнее выполнять план

Некоторые предприниматели ещё в конце октября, узнав о введении системы QR-кодов и нерабочих днях, разработали маркетинговый план на ноябрь с учётом сложившейся ситуации. Поэтому сейчас они судят о результатах своей работы не по выручке, а по тому, как выполняется план. И всё же нестандартное начало месяца повлияло на этот показатель.

– По абсолютным числам, как это ни странно, мы сейчас идём лучше, чем в октябре, но хуже, чем планировали. У нас немного снизилась скорость выполнения плана, – рассказывает Юлия Куманяева.

Сократились доходы от аренды

Из-за финансовых сложностей арендаторов – предприятий торговли и общественного питания – ухудшилось и положение управляющих компаний торговых центров.

Как говорится в недавнем обращении руководства РСТЦ к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой, с начала года российские ТЦ недополучили в среднем до 40 процентов арендного дохода в сравнении с 2019 годом, а по итогам нерабочих дней эта цифра достигла 85 процентов. В связи с этим Российский совет торговых центров попросил федеральные власти ввести безналоговый период по всем федеральным и местным налогам, кроме НДС, компенсировать разницу между МРОТ и реальной заработной платой сотрудников предприятий, рассмотреть возможность субсидирования коммунальных платежей и включить индустрию торговых центров в перечень наиболее пострадавших от COVID-19 отраслей российской экономики. Ответа на это обращение пока не последовало.

Какой прогноз?

К сожалению, это далеко не весь перечень проблем, с которыми столкнулся бизнес после введения нерабочих дней и системы QR-кодов. Отдельным организациям пришлось совсем туго, так как они вовсе были закрыты более чем на неделю.

Опрошенные нами предприниматели по-разному оценивают дальнейшие последствия ограничений. Некоторые боятся, что если действие QR-кодов затянется, то проведение новогодних корпоративов и подготовка к ним будут очень затруднительны для бизнеса. Кто-то же настроен более оптимистично и рассчитывает встретить праздники, сохранив все финансовые показатели на достойном уровне и не сократив зарплаты своим сотрудникам.

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Опубликовано в №207 от 10.11.2021