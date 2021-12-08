Федеральный бизнес-омбудсмен предложил приравнять QR-коды к чрезвычайной ситуации

Пять лет назад Борис Титов уже встречался с предпринимательским сообществом Свердловской области в резиденции губернатора Евгения Куйвашева. Фото: Александр Исаков

Во вторник Екатеринбург с рабочим визитом посетил уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис ТИТОВ. В Ельцин Центре он встретился со 100 бизнесменами Среднего Урала и обсудил с ними меры поддержки малого и среднего бизнеса в период пандемии коронавируса. Помимо этой проблемы, во время общения поднимались вопросы восстановления прибыли и проверок компаний надзорными органами.

Ранее омбудсмен озвучивал статистику о том, что введение QR-кодов в сфере общественного питания приводит к снижению выручки до 80 процентов, а в фитнес-индустрии только упоминание об ограничениях обрушивает продажи абонементов более чем в пять раз. Аналогичная ситуация складывается и в учреждениях культуры, затронутых COVID-19 – кинотеатрах, досуговых центрах и так далее. В пострадавших отраслях, по данным Титова, по всей стране заняты не менее трёх миллионов человек. Из-за этого он предложил приравнять QR-коды к локдауну (чрезвычайной ситуации):

– По ограничениям стараемся систематизировать вопрос. QR-коды должны приравнять к локдауну. Если вводятся коды, то не нужно дополнительно вводить ограничения, так как они уже есть и связаны с заполняемостью залов или ограничениями по времени работы. Их нужно снять. Если персонал уже вакцинирован, то не надо уже никаких ограничений.

В своем выступлении Борис Титов не забыл упомянуть и о том, что в европейских странах бизнес в 2020 году был остановлен более чем на год.

– Логика власти состоит в том, чтобы предотвратить развитие болезни в любых возможных секторах и местах. Если ввести по стране коды в транспорте, то всё остановится, и стране станет только хуже от этого. Опять же фитнес, парикмахерские уже можно на время открывать. Но вот локдауна у нас не было. В некоторых странах бизнес не работал год, но при этом бизнесу давали поддержку в других масштабах. Большинство за то, что лучше работать с QR-кодами, чем совсем не работать.

После этих слов в разговор включился заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, который присутствовал на встрече:

– Во власти сидят не злодеи, которые думают, что бы ещё ограничить и как создать бизнесу больше проблем. Мы понимаем: то, что принималось в регионах по поводу ограничений, это был всегда компромисс. Это вопрос диалога. Такое общение, как сейчас, должно приводить к тому, чтобы какие-то ограничения снимались. Впереди новогодние праздники, и для бизнеса это особо важная пора, так как спрос возрастает и на одежду, и в той же индустрии красоты.

В ответ бизнесмены стали спрашивать, можно ли отменить QR-коды, и попросились принять участие в заседании оперштаба по коронавирусу. Их поддержала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх. В ответ Дмитрий Ионин заявил, что вопрос не в его компетенции и нужно обращаться к профильному вице-губернатору Павлу Крекову.

Вместе с тем бизнесмен Андрей Лодкин обратил внимание Бориса Титова на то, что многие сферы не получили поддержки от государства во время пандемии коронавируса:

– Бизнес, связанный со снабжением общепита, не попал в сферу поддержки государства. Моя компания, работая со Сбербанком, потеряла более двух с половиной миллионов рублей. Но судиться со Сбербанком бессмысленно.

Бизнес-омбудсмен признал, что нужно ввести изменения в закон, чтобы предприниматели имели право влиять на банки:

– Тем более что бюджетные деньги в качестве мер поддержки через эти банки и поступают. Правда, банки тоже рискуют. Они финансируют предприятия, которые пострадали, надеясь на возвращение прибыли.

Зато ситуация с контрольно-надзорными мероприятиями в отношении предпринимателей стабилизировалась:

– С проверками бизнеса стало лучше и легче. Не только мораторий продлевается на проверки малого бизнеса, но и в 2020 году число проверок упало в три раза.

Кульминацией встречи с Борисом Титовым стали слова известного уральского предпринимателя Андрея Гавриловского, построившего бизнес-центр «Высоцкий». Девелопер говорил о коллапсе рыночной экономики в России.

– За последние 15–20 лет рыночная экономика сократилась в два раза, а государственная выросла в полтора.

Борис Титов признался, что сегодня действительно стоит вопрос о судьбе рыночной экономики России: «Мы должны готовиться, мы идём в сторону от рынка. Такой тренд – бизнес сегодня не в фаворе». Несмотря на это признание, предприниматели всё же передали Борису Титову письменные обращения с просьбой помочь и разобраться в сложных ситуациях. Бизнес-омбудсмен заверил их, что его аппарат постарается отреагировать на все болевые точки уральского бизнеса.