Губернатор рассмотрит предложения бизнеса по QR-кодам

В Свердловской области работает 347 торговых центров – во всех проверяют QR-коды Фото: Галина Соловьёва

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП) направил губернатору Евгению КУЙВАШЕВУ обращение с просьбой скорректировать порядок использования QR-кодов. Бизнесмены утверждают, что у них сократилась выручка и просят органы власти о мерах поддержки.

Как сообщает пресс-служба СОСПП, союз не предлагает отменить использование обязательных QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от коронавируса или перенесённого заболевания. Наоборот, он называет их эффективной мерой для увеличения количества привитых. В то же время предприниматели считают несправедливым введение этого требования только для некоторых отраслей.

Об этом на заседании президиума СОСПП говорил директор ООО «Малышева-73» Игорь Заводовский:

– Выборочное внедрение данной меры в отношении торговых центров, магазинов, предприятий общественного питания, предприятий сферы услуг повлекло существенное падение выручки предприятий указанных сфер. При длительном сохранении введённых требований встанет вопрос ликвидации большинства из них и массовых увольнений сотрудников.

Учредитель ТК «Омега» и ТРЦ «ЭкоМолл Гранат», депутат Заксобрания Владимир Смирнов добавил, что в торговых центрах и на предприятиях малого и среднего бизнеса сейчас работает 750 тысяч свердловчан (то есть пятая часть жителей области):

– Парализовав работу торговых центров введением QR-кодов, мы наносим серьёзный удар по экономике. При этом правительство региона прогнозирует к 2022 году рост налогов на прибыль организаций и НДФЛ. За счёт чего мы будем пополнять бюджет региона, непонятно.

В связи с этим СОСПП направил в адрес Евгения Куйвашева три предложения:

определить условия, при которых требования по обязательному предъявлению QR-кодов будут смягчены или отменены;

принять комплекс мер поддержки для компаний, в отношении которых введены эти требования;

создать рабочую группу с участием представителей бизнеса и властей региона для обсуждения экономических рисков, возможных при внедрении новых мер по борьбе с ковидом.

Как рассказала «ОГ» пресс-секретарь губернатора Анна Шкерина, обращение глава региона уже взял в работу:

– Предложения изучаются, изучается опыт других регионов, в том числе с учётом эпидобстановки.

Опубликовано в №233 от 16.12.2021