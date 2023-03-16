«Свердловская область традиционно входит в пятерку регионов-лидеров по показателям развития малого и среднего предпринимательства», – отмечает Дмитрий Ионин (в центре). Фото: Павел Ворожцов

Благодаря усилиям руководства Свердловской области предприятиям малого и среднего бизнеса удалось справиться с вызовами 2022 года. Они продолжали развиваться, создавая новые рабочие места для жителей региона. Число занятых в секторе превысило 900 тысяч человек. Более чем на 60% выросло количество самозанятых. В 2023 году на реализацию региональных проектов поддержки предпринимателей планируется направить около 300 млн рублей. Средства пойдут, в частности, на создание благоприятных условий для самозанятых, а также тем, кто начинает и расширяет свой бизнес.

С хорошим заделом

Вопросы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) представители власти и бизнеса обсудили на встрече в креативном кластере «Домна». Было отмечено, что благодаря поддержке органов власти бизнесмены успешно справились с вызовами непростого 2022 года. В прошлом году на реализацию региональной составляющей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» было направлено 361,2 млн рублей. В регионе создано свыше 500 новых предприятий, число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 4%, а число самозанятых – на 61%.

– Провал, который предрекали скептики, не случился. Наоборот, мы фиксируем прирост. В Свердловской области зарегистрировано более 201 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства. В секторе малого и среднего бизнеса трудоустроено 913,7 тысячи человек – около трети трудоспособного населения региона, – отметил, говоря об итогах прошлого года, заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Его слова нашли подтверждение в истории дизайнера одежды Александры Белоусовой из Верхней Пышмы. Александра начала свое дело как раз в непростом 2022 году. По ее словам, путь от «швеи-надомницы» до создателя собственного бренда одежды благодаря мерам господдержки занял у нее меньше года.

– В феврале прошлого года я обратилась в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) за консультацией по защите бизнес-плана, – рассказывает она. – В итоге мне удалось получить грант на сумму в 215 тысяч рублей, чтобы купить промышленное оборудование и открыть собственную студию пошива.

Летом Александра запустила линию одежды больших размеров для женщин. В продаже ее мало, поэтому она крайне востребована. А в ноябре выиграла конкурс СОФПП на размещение своей продукции в мультибрендовом бутике «Имена» в торговом центре VEER Mall. Дела идут хорошо, и Александра, как она выразилась, «планирует масштабироваться».

Александра Белоусова имеет статус самозанятой. В прошлом году количество плательщиков налога на профессиональный доход в Свердловской области ежемесячно увеличивалось на 5 тысяч, и в нынешнем году рост их рядов продолжается. По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, это вызвано достаточно комфортным режимом для легальной работы предпринимателя. Размер налога для самозанятых, если они работают с физлицами, составляет 4%, если с юрлицами – 6%.

«Дешевые» деньги

Важным инструментом поддержки бизнеса является помощь в получении средств на развитие. Как отметил Валерий Пиличев, количество предоставленных поручительств по кредитам в ответ на спрос выросло в последнее время в три-четыре раза. Всего за прошлый год их было выдано фондом на общую сумму 5,6 млрд рублей. По этому показателю наш регион занял второе место во всероссийском рейтинге корпорации МСП после Москвы.

– В итоге наши предприниматели смогли привлечь кредиты на общую сумму почти 14 млрд рублей, – сообщил директор СОФПП.

К получению «дешевых денег» для развития бизнеса через поручительства СОФПП неоднократно прибегал екатеринбургский предприниматель Михаил Мялик. Его компания «Мегаполюс» сотрудничает с фондом уже более пяти лет.

– Раньше мы в основном занимались посудой, хозяйственными товарами, товарами для обустройства дома и сада. Теперь, понимая, что с рынка уходят зарубежные игроки, мы решили осваивать новые сферы, – рассказывает он. – Запустили собственное производство, создаем новые рабочие места. Также размещаем наши заказы на предприятиях УрФО. Сейчас производим столы и мебель для прихожей, стараемся диверсифицировать товарную линейку. В прошлом году заключили контракт с сетью Hoff.

Кроме этого, Александр стал пользоваться инвестиционной платформой «ВДело», разработанной СОФПП, которая предоставляет возможность частным инвесторам вкладывать деньги в малый и средний бизнес через выдачу займов. Здесь предприятия с небольшим оборотом могут получить деньги на собственные проекты. Всего в прошлом году СОФПП было предоставлено 913 займов на сумму более 1,8 млрд рублей.

Экспортный прорыв

Особое значение в связи с введением против нашей страны санкций приобрела поддержка предпринимателей-экспортеров. Им дают возможность участвовать в ярмарках и выставках за рубежом, помогают найти партнеров, оказывают юридическое сопровождение сделок. Сейчас, по данным СОФПП, на Среднем Урале насчитывается 1,8 тысячи ориентированных на экспорт компаний, в прошлом году 92 из них с помощью Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) фонда заключили контракты в 35 странах мира почти на 84 млн долларов.

Опытом сотрудничества с ЦПЭ поделилась коммерческий директор компании «Восток» Байкаловского района Елена Дорожкина. Предприятие производит семена льна, которые пользуются спросом в странах Европы и Азии.

– Наши объемы производства растут, поэтому появилось желание экспортировать, – говорит Елена. – Первым шагом стало участие в семинаре «Основы экспортной деятельности», который проводил ЦПЭ. Нам также оказали содействие в поиске иностранного покупателя. Еще до санкций мы начали выстраивать отношения с европейскими компаниями. Первые экспортные поставки шли в Чехию и Польшу.

Сейчас компания «Восток» планирует выйти на рынок Китая, который является основным импортером льна из России. По словам Елены Дорожкиной, с помощью специалистов ЦПЭ они уже нашли покупателей.

Новые возможности

В 2023 году на поддержку малого и среднего предпринимательства из федерального и областного бюджетов будет выделено 289,3 млн рублей. Средства пойдут, в частности, на создание благоприятных условий для самозанятых и для тех, кто начинает и расширяет свой бизнес. Помимо годами проверенных мер поддержки, свердловские предприниматели могут рассчитывать в 2023 году и на новые. В начале марта наблюдательный совет СОФПП утвердил заем «Стартуй уверенно», предназначенный для тех, кто только начал свое дело. Они смогут получить до 500 тыс. рублей по ставке 0,5 от ключевой ставки Банка России. Планируется предоставление поручительств на сумму не менее 6 297 млн рублей, доступ к заемным средствам получат свыше 950 субъектов МСП.

В рамках проекта «Акселерация» 55 предпринимателей получат поддержку в выходе на экспорт. Для них запланированы бизнес-миссии на «Иннопром» – в апреле в Узбекистане и в сентябре в Казахстане. Готовятся выезды на переговоры с потенциальными покупателями в Турцию, Азербайджан и Саудовскую Аравию.

В планах на этот год дальнейшая цифровизация мер поддержки: планомерное включение инструментов фонда в систему онлайн-сервисов федеральной платформы Корпорации МСП и запуск собственного мобильного приложения.

«Важнейший элемент экономического суверенитета – это свобода предпринимательства. Повторю: именно частный бизнес на фоне внешних попыток сдержать Россию доказал, что умеет адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре и в непростых условиях обеспечивать рост экономики. Поэтому каждая деловая инициатива, направленная на пользу стране, должна получить поддержку. Владимир ПУТИН, Президент РФ в Послании Федеральному собранию

Креативный кластер «Домна» был создан в рамках трехстороннего соглашения, подписанного губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, главой Екатеринбурга Алексеем Орловым и директором областного фонда поддержки предпринимательства Валерием Пиличевым в декабре 2021 года. Он предназначен для развития креативных индустрий. В марте 2023 года открылась вторая очередь кластера. Здесь создана инфраструктура для создания уникальных изделий и их продажи. запущен маркет-плейс и оффлайн-магазин товаров местных производителей, где, в том числе, можно найти одежду различных уральских дизайнеров. Содействие бизнесу оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Опубликовано в №55 от 17.03.2023