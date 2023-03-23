Точка опоры

Ольга Нурмухаметова открыла свой магазин в Екатеринбурге два года назад. Фото: Галина Соловьёва

На Среднем Урале уделяется особое внимание начинающим предпринимателям. Для них при поддержке региональных властей реализуется ряд программ, в рамках которых они могут бесплатно пройти обучение, выбрать перспективные направления инвестирования, воспользоваться льготными займами. Работа приносит результат. Только за прошлый год на Среднем Урале было создано более 500 малых предприятий.

Фора на старте

Один из новых инструментов поддержки бизнеса – заем «Стартуй уверенно». Он рассчитан на начинающих предпринимателей. Процент составляет всего ½ ключевой ставки ЦБ РФ, то есть 3,75 процента годовых. К тому же предусмотрена полугодовая отсрочка погашения основного долга. А полученные средства, до 500 тысяч рублей, можно направить на закупку оборудования, рекламу, ремонт помещений и даже рефинансирование кредитов, которые уже есть у предпринимателя.

Выбрать наиболее перспективное направление для начала своего дела помогает проект Business-Data. Он был обкатан в 2019 году в Екатеринбурге, сейчас он действует в Новоуральске, Каменске-Уральском, Асбесте, Первоуральске, Богдановиче, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске. С помощью анализа данных о платежных транзакциях выявляется нереализованный спрос в городах и микрорайонах, затем на основании полученных сведений определяются свободные рыночные ниши, которые можно занять с выгодой для себя и с пользой для населения. К примеру, в Первоуральске, по данным фонда, по каким-то причинам жители Динаса ездят за хлебом в другие микрорайоны, значит, там есть смысл открыть хорошую хлебопекарню – спрос гарантирован.

Чаще всего для реализации выбранного по проекту Business-Data вида деятельности предприниматели выбирают франшизу. К их услугам одноименный заем, который позволяет получить средства на развитие бизнеса по модели франчайзинга. Его размер – пять млн рублей, но при этом предприниматель должен добавить три млн рублей собственных средств.

– Мы хотели по франшизе открыть кафе-пекарню, – рассказывает Кирилл Серебряков из Екатеринбурга. – Собственных денег не хватало, и обратились в фонд за микрозаймом. Все получилось. Люди идут к нам за выпечкой, пьют чай и кофе.

Водят за ручку

Не менее востребован и проект «Старт», который уже много лет помогает предприимчивым людям запустить свой бизнес. Он включает комплекс услуг для тех, кто хочет зарегистрироваться в качестве предпринимателя или самозанятого. Специалисты помогают им выбрать организационно-правовую форму, зарегистрироваться везде, где необходимо. Консультируют по трудовым отношениям, составлению бизнес-плана, имеющимся мерам господдержки.

– У нас в семье трое детей, поэтому я много лет была домохозяйкой, – рассказывает Анна Нестерова из Екатеринбурга. – Когда дети подросли, я решила открыть цветочный магазин. Зашла на сайт СОФПП, записалась на программу «Старт». Меня буквально за ручку водили: все объяснили, помогли с документами, регистрацией. Там же получила заемные средства на аренду помещения и покупку оборудования.

Место, которое Анне также помогли выбрать в фонде, оказалось бойким – в микрорайоне новой жилой застройки. Букеты идут нарасхват, есть даже небольшая прибыль.

Елена Янчаркина из Краснотурьинска с помощью проекта «Старт» осуществила свою мечту открыть агентство недвижимости, которое оказывает также юридические услуги. Она признается, что без консультаций специалистов фонда с задачей бы не справилась.

Предприниматель Оксана Баркова с мужем специализируются на строительных и ремонтных работах. «Старт» помог им в этом году развить свое семейное дело.

Юлия Долгорукова из Новоуральска в бизнесе не новичок. Она уже несколько лет держит свой магазин, где торгует растительными маслами. Продукцию закупала готовую, и качество ее не устраивало. В прошлом году решила наладить собственное производство. А для этого нужно было приобрести оборудование, в частности, давильный пресс.

– Сначала приняла участие в онлайн-семинаре СОФПП по образовательной программе «Стартуй уверенно», – рассказывает Юлия. – А затем в филиале фонда в нашем городе с помощью куратора Елены Куликовой разработала бизнес-план. Это было сложно, но Елена все вопросы разбирала, ошибки исправляла. В итоге я защитила бизнес-план и теперь получу возмещение 50 процентов затрат.

Сейчас Юлия Долгорукова торгует сыродавленным растительным маслом собственного производства. Семена льна, кедра закупает у отечественных производителей на Алтае, в Краснодарском крае, в Сибири.

Без денег – никак

Важным инструментом поддержки бизнеса является помощь в получении средств на развитие. К услугам свердловских предпринимателей целая линейка микрозаймов на льготных условиях. Оказывается финансовая поддержка при участии министерства инвестиций и развития Свердловской области.

Процедура подачи заявки очень проста: она оформляется в личном кабинете на сайте СОФПП, при необходимости ее помогает заполнить индивидуальный менеджер.

Все займы фонда привязаны к ключевой ставке Центрального Банка России, от ее величины зависит размер процентов. Но есть и отличия. К примеру, заем «Старт», который имеет очень длинный срок – до 36 месяцев, выдается по ставке от 7,5 процента годовых.

Евгения Торопова из Екатеринбурга воспользовалась займом «Развитие», который позволяет взять до пяти млн рублей на три года. Полученные средства, по ее словам, позволили ей приобрести нежилое помещение в собственность и открыть швейное производство.

Врезом ЦИТАТА

«Развитие малого и среднего бизнеса – стратегический для экономики региона вопрос, основа благополучия огромного количества уральских семей. Сейчас в этой сфере трудится свыше 40 процентов экономически активного населения области. Необходимо активнее вовлекать малый и средний бизнес в процессы импортозамещения, встраивать его в новые логистические и кооперационные цепочки. Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области.

Национальные проекты России «Малое и среднее предпринимательство»

Опубликовано в №... от 24.03.2023 под заголовком «...»