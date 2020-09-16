На Среднем Урале пройдёт V фестиваль современной еврейской культуры

В этом году мероприятие объединят с празднованием нового года по еврейскому календарю – Рош-а-шана. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области 17-20 сентября пройдёт V фестиваль современной еврейской культуры. В этом году мероприятие объединят с празднованием нового года по еврейскому календарю – Рош-а-шана.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в рамках фестиваля будут представлены более десяти культурных событий. В частности, 17 сентября в 19:00 на площадке джаз-клуба EverJazz (ул. Тургенева, 22) состоится видео-показ спектакля известного израильского театра «Гешер» «Книга царя Давида». Показ будет приурочен к открытию фестивальной программы.

Образовательная программа фестиваля еврейской культуры в этом году пройдёт в виртуальном формате. Спикеры из разных городов мира расскажут об особенностях еврейского образования, общинной жизни и традициях благотворительности.

Отмечается, что ключевой темой фестиваля в этом году стала история еврейской общины в России: от царского правления до наших дней. В ходе экскурсий в рамках проекта «Еврейский Екатеринбург» свердловчан познакомят с особенностями проживания евреев в России и их роли в истории страны. Выставки организованы экскурсионным бюро еврейского культурного центра «Менора».

Также в программе фестиваля значится показ документального спектакля Центра современной драматургии «Я – еврей, я – на Урале».

Кроме того, 20 сентября, в Ельцин Центре состоится семейный день фестиваля. Для гостей будут организованы мастер-классы, выставки, экскурсии для детей и взрослых, а также выступление ансамбля «Изумруд» и джазового пианиста Даниила Крамера.