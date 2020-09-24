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Культура
24 сентября 2020, 12:52

Кабмин утвердил правила возврата билетов на концерты и спектакли

Пара покупает билеты в театр

Зрители, которые не попали на концерт, спектакль, выставку или экскурсию по причине собственной болезни, смерти члена семьи или близкого родственника, смогут вернуть 100% стоимости билетов. Фото: Алексей Кунилов

Правительство РФ разрешило сдавать билеты на концерты, спектакли, выставки или экскурсии по особому порядку. В случае болезни зрителя или смерти его близкого родственника можно вернуть 100% стоимости билета.

Для этого не позднее дня проведения мероприятия необходимо подать заявление о возврате в организацию или билетному оператору (лично, почтой или через Интернет). К нему должны быть приложены билет, копия бумажного или электронного чека, копия паспорта и подтверждающие документы (копия больничного, свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство). Последние можно предоставить в течение двух недель.

В этом случае организация сама выбирает способ возврата денег. Отказано может быть только, если заявление подано после дня проведения мероприятия или без подтверждающих документов.

По другим причинам 100% цены билета могут вернуть только при подаче заявления, билета, чека и копии паспорта не позднее чем за 10 дней, 50% - за пять дней до мероприятия, 30% - за три дня. Билеты, купленные по акциям и спецпредложениям, могут обратно не принять.

Переоформление именных билетов и абонементов на другого зрителя происходит не позднее 10 дней до начала концерта, спектакля, выставки или экскурсии.

"Общие положения, регулирующие возврат билетов, содержатся в федеральном законе "Основы законодательства о культуре", а конкретные правила устанавливали организации, проводившие мероприятие. Теперь их утвердило Правительство. Организации культуры на основе данного постановления должны утвердить собственный порядок возврата билетов, который не может предусматривать меньше прав для зрителя и менее благоприятные для него условия", - говорится в пояснительной записке к постановлению Правительства РФ.

Областная газета Свердловской области

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