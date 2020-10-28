В Екатеринбурге появился арт-объект «Поющий камень»

Когда человек смотрит через портал, его внимание концентрируется на конструктивистском здании стадиона «Динамо». Фото: Организаторы фестиваля паблик-арта ЧӦ

В Екатеринбурге установили «Поющий камень». Новый арт-объект появился на обзорной площадке на набережной Исети возле Театра Драмы.

Как сообщают организаторы фестиваля паблик-арта ЧӦ, новый арт-объект стал частью серии работ автора «Рождение света и звука». Работа екатеринбургского скульптора монументалиста Даниила Гильдермана представляет собой белый мраморный массив весом в 2,5 тонны, напоминающий очертаниями треугольную призму со сквозным порталом посередине.

По словам автора, созданная работа — отсылка к древним легендам о поющих горных камнях, звук из которых символизировал голоса духов природы, а отверстие в камне переход в другое измерение.

Автор проекта отмечает, что форма камня позволяет иначе взглянуть на локацию, где он установлен. Например, когда человек смотрит через портал, его внимание концентрируется на конструктивистском здании стадиона «Динамо».

«Это иллюстрирует одну из важнейших точек опоры для развития культуры уральской столицы. Объект становится своеобразной метафорой силы и мощи развития культурных особенностей города, основанных на наследии конструктивизма», - говорится в сообщении организаторов фестиваля.