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Культура
8 декабря 2020, 11:56

Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о регулировании детских школ искусств

Девушка играет на фортепиано

Закрепляется понятие "детская школа искусств", к которым относятся музыкальные, хоровые, художественные, хореографические, театральные, цирковые школы и школы художественных ремесел. Фото: Павел Ворожцов

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект, устанавливающий особенности регулирования деятельности детских школ искусств. Изменения вносятся в закон "Об образовании в Российской Федерации".

Закрепляется понятие "детская школа искусств", к которым относятся музыкальные, хоровые, художественные, хореографические, театральные, цирковые школы и школы художественных ремёсел. Результаты обучения в ДШИ и одарённость будут в приоритете при приёме на обучение по программам среднего профообразования. Регулировать работу школ будут региональные минкультуры и Минкультуры РФ по согласованию с Минпросвещения.

Минкультуры сможет также устанавливать для организаций цифры приёма для обучения по образовательным программам высшего образования в области искусств. Такая мера предлагается в целях подготовки необходимого количества кадров для российского искусства.

В пояснительной записке отмечается, что проект направлен на выявление одарённых детей, их развитие.

"Уникальность отечественной системы подготовки творческих кадров заключается в неразрывной связи предпрофессионального образования, среднего профессионального образования и высшего образования в области искусств. Законопроект содержит положения, направленные на повышение устойчивости существующей системы", - говорится в документах к законопроекту.

Добавим, что накануне Президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с Министром культуры Ольгой Любимовой обсудил, в том числе образование в ДШИ. Глава государства подчеркнул, что "их не нужно превращать в кружки при домах пионеров".

Областная газета Свердловской области

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