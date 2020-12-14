Валентин Гафт: «Чужую жизнь играю как свою»

Гафт был не только блистательным актёром, но и прекрасным поэтом. Фото: Артём Геодакян/ ТАСС

15 декабря на Троекуровском кладбище Москвы похоронят Валентина Гафта. Ещё один символ эпохи стал, по словам поэта Александра Кушнера, «современником всех, кроме тех, что пока ещё живы».

В чём секрет его невероятной популярности? К какому-то очередному юбилею Валентина Гафта одна из актрис вспоминала, что когда молодой Гафт появлялся на сцене, его хотели все женщины, находившиеся в зале – такая от актёра шла мощная сексуальная энергетика. Кажется, все его герои – на сцене или в кино – были немногословны. И мало кто может богатейшую палитру эмоций изобразить взглядом, едва заметной мимикой. Надо очень много иметь за душой, чтобы так выразительно молчать, как это делал Гафт. Это и есть высший пилотаж актёрского мастерства. При этом реплики персонажей Гафта из фильмов разошлись на цитаты.

Но Гафт был не только блистательным актёром, но и прекрасным поэтом. Многие знают его хлёсткие эпиграммы, когда-то переписывавшиеся от руки, а теперь гуляющие по Интернету. К сожалению, менее известны его стихи, где, порой, в том же, казалось бы, легковесном «эпиграммном» формате, выражены пронзительные откровения: «Потоп – страшнее нет угрозы, Но явны признаки Беды, Смертелен уровень воды, Когда в неё впадают Слёзы!». Многим досталось от Гафта, но себе он посвятил, наверное, самые язвительные и горькие строки: «Артист — я постепенно познаю, Какую жизнь со мной сыграла шутку злую: Чужую жизнь играю, как свою, И, стало быть, свою играю, как чужую».

В воскресенье телеканал «Культура» показал спектакль Театра имени Ермоловой «Самая большая маленькая драма» по одноактной пьесе Чехова «Лебединая песня». Спектакль был записан в 2013 году, а в 2020-м не стало обоих актёров, в нём занятых – Владимира Андреева, ушедшего из жизни в августе, через два дня после 90-летнего юбилея, а вот сейчас и Валентина Гафта, которому исполнилось 85. Оба, к слову, всю жизнь были болельщиками «Спартака» (у нас же страница культуры и спорта).

На реплику старого суфлёра о том, что умирать ещё рано, герой Гафта, актёр Светловидов отвечает: «Умирать рано, а жить поздно». Вот и уходят от нас те, кто понял, что жить уже поздно.

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