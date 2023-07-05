Президентский фонд культурных инициатив поддержал создание фильма «Бажов. Одолженное время, или Грустный рассказ о дороге в сказ»

Фото: Борис Ярков

Определены победители второго основного грантового конкурса 2023 года Президентского фонда культурных инициатив. Поддержку получат 26 творческих команд из Свердловской области, общая сумма выделенных средств — более 82 млн рублей. Одним из проектов, выбранных фондом, стал будущий полнометражный фильм «Бажов. Одолженное время, или Грустный рассказ о дороге в сказ», заявленный Благотворительным фондом БАЖОВ. На создание картины фонд перечислит более 5 млн рублей.

В 2024 году исполнится 145 лет со дня рождения Павла Бажова и 85 лет первому печатному изданию сказа «Малахитовая шкатулка», премьера картины должна состояться как раз в канун юбилейных дат.

«Мы задумали наш проект больше двух лет назад. Идея возникла спонтанно, в разговоре с Андреем Кимом, режиссером, сценаристом, членом Союза кинематографистов РФ, — рассказывает автор проекта, директор Благотворительного фонда БАЖОВ Сергей Полыганов. — Мы готовили к реализации "Бажовский киновечер" и подумали, что снято более десяти художественных фильмов по сказам Павла Бажова, написан целый ряд научных монографий, первая из которых вышла еще при жизни писателя в 1947 году, а также уникальная "Бажовская энциклопедия". Однако в кинематографической форме биография Бажова еще не получила достойного отражения, и мы хотим показать это в художественной форме, понятной и интересной современному зрителю».

Также авторы отмечают, что это будет полнометражный художественный фильм о писателе Павле Бажове как об активном участнике важнейших событий своей исторической эпохи, включая Гражданскую войну, экономическую модернизацию периода первых пятилеток. Человеке, поставившем себе цель восстановить и сохранить наследие уральской горнозаводской цивилизации вопреки всем историческим переменам.

Фильм «Бажов. Одолженное время, или Грустный рассказ о дороге в сказ» (рабочее название) планируют показать в екатеринбургском Доме кино в ноябре 2024 года.