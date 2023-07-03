Гранты Президентского фонда культурных инициатив получат 26 свердловских проектов

Фестиваль документального кино "Россия" получит на организацию более 8 миллионов рублей. Фото: Павел Ворожцов

По итогам второго в 2023 году конкурса Президентского фонда культурных инициатив грантовую поддержку получат 26 свердловских проектов. Общая сумма привлеченных уральцами средств превысит 80 миллионов рублей.

Как сообщает департамент информационной политики региона, Свердловская область находится в числе лидеров по количеству поддержанных проектов наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Башкортостаном, Татарстаном, Нижегородской областью.

Среди победителей конкурса — молодежный патриотический кинофестиваль "Герои большой страны", инициированный Фондом развития культуры и кинематографии "Страна". Мероприятие должно пройти в Екатеринбурге до конца года. Планируется, что в нем примут участие не менее 200 кинопроектов. Объем грантовой поддержки составил более 10,5 миллионов рублей. Международный фестиваль-практикум киношкол "Кинопроба" получит более 7 миллионов рублей. XXXIV фестиваль документального кино "Россия" — более 8 миллионов рублей.

Благотворительный фонд "Екатеринбургский еврейский культурный центр "Менора" получит более 1,7 миллиона рублей на организацию театрального форума-лаборатории "Новый Еврейский театр". В его рамках будет создана коллаборация театральных коллективов из Екатеринбурга, Кургана и Воронежа, которая в каждом регионе поставит спектакли по произведениям современных еврейских авторов.

Некоммерческая организация "Агентство развития Сысерти" получила 9,7 миллиона рублей на проект "На заводе". Перед организаторами стоит задача вывести его на круглогодичный формат работы. Сейчас одноименный креативный кластер, который открыт на площадке старинного железоделательного завода, работает с мая по сентябрь.

Проект "Cказки для незрячих детей и всех детей, которые видят" благотворительного фонда "Доброе дело" получит грант в размере 2,9 миллиона рублей. Его цель — сформировать толерантное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. Запланировано издание книги-сказки, основанной на реальных жизненных историях и предлагающей варианты поддержки людей с инвалидностью, в детских домах и школах пройдут интерактивные квесты и "Уроки добра".

Уральские проекты традиционно привлекают крупные гранты Президентского фонда культурных инициатив. По итогам первого конкурса 2023 года поддержку получили 20 культурных проектов Свердловской области на общую сумму более 70 миллионов рублей. В их числе — музыкальные фестивали "Уральская ночь музыки" и EverJazz.

Ранее "Областная газета" писала, что свердловские НКО получат 67 миллионов рублей на проекты в сфере развития гражданского общества.

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