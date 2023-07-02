Свердловские НКО получат 67 миллионов рублей на проекты в сфере развития гражданского общества

Всего на конкурс было подано 177 заявок. Победителей определила специальная комиссия в составе ученых, общественников, представителей органов власти. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

38 свердловских некоммерческих организаций, участвующих в развитии гражданского общества, получат более 67 миллионов рублей по итогам грантового конкурса 2023 года. Из них 35 миллионов предусмотрено в областном бюджете, а 32,1 миллиона привлечено из Фонда президентских грантов. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Суммы грантов достигают 2 миллионов рублей, а реализация планируется на 2023–2024 годы. Большая часть проектов-победителей направлена на развитие институтов гражданского общества и сохранение исторической памяти. Поддержка оказана и молодежным проектам, инициативам, которые нацелены на социальную поддержку граждан, семьи, укрепление межнационального согласия, защиту прав заключенных, проектам в сфере науки и образования, охраны здоровья.

В числе победителей — проект "Наследие Владислава Крапивина" свердловской общественной организации "Каравелла". Напомним, по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева в 2023 году в регионе проводятся мероприятия по увековечиванию памяти В. П. Крапивина и празднованию 85-летия писателя.

В рамках проекта "Каравелла" организует в регионе четыре масштабных мероприятия. В октябре пройдет всероссийская научно-практическая конференция "Владислав Крапивин: философ, писатель, педагог, журналист", в декабре — театрализованный фестиваль по произведениям Крапивина. На апрель 2024 года запланирован фехтовальный турнир для подростков из малообеспеченных семей, на июль — летний парусный фестиваль на воде "Крапивинская регата".

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Каждое мероприятие поможет с разных сторон показать всю многогранность его таланта как писателя, общественного деятеля, педагога, журналиста, спортсмена. В результате проекта большое количество жителей Свердловской области, да и России, познакомятся впервые или вспомнят о его произведениях, смогут узнать его биографию, приобщиться к гуманистическим ценностям, которые транслируют его книги, а члены научного сообщества начнут процесс углубленного изучения и понимания вклада Крапивина в отечественную культуру и педагогику", — говорят инициаторы проекта.

Еще одним победителем стал "Всероссийский электропрофсоюз", который реализует проект "Здоровье женщин — благополучие России". В пяти управленческих округах Свердловской области пройдут форумы-фестивали "Женские истории", в ходе которых добившиеся успеха женщины поделятся своим опытом. Мероприятия сопроводит выставка-экспозиция, посвященная вкладу женщин в развитие медицины России. Также в марте планируется провести Всероссийский форум "Женщина России будущего", посвященный сохранению женского здоровья, продвижению многодетности и традиционных семейных ценностей. Кроме того, будут организованы выездные медицинские консультации для женщин в вузах и на предприятиях.

С полным перечнем и содержанием проектов-победителей грантового конкурса можно ознакомиться на сайте конкурса.

Ранее "Областная газета" писала, что 66 миллионов рублей субсидиями направлено на реализацию проектов свердловчан по решению Евгения Куйвашева.