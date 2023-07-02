Темы дня

Общество
2 июля 2023, 11:15

Свердловские НКО получат 67 миллионов рублей на проекты в сфере развития гражданского общества

  Андрей Осенков
35 миллионов предусмотрено в областном бюджете, а 32,1 миллиона привлечено из Фонда президентских грантов

Всего на конкурс было подано 177 заявок. Победителей определила специальная комиссия в составе ученых, общественников, представителей органов власти. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

38 свердловских некоммерческих организаций, участвующих в развитии гражданского общества, получат более 67 миллионов рублей по итогам грантового конкурса 2023 года. Из них 35 миллионов предусмотрено в областном бюджете, а 32,1 миллиона привлечено из Фонда президентских грантов. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Суммы грантов достигают 2 миллионов рублей, а реализация планируется на 2023–2024 годы. Большая часть проектов-победителей направлена на развитие институтов гражданского общества и сохранение исторической памяти. Поддержка оказана и молодежным проектам, инициативам, которые нацелены на социальную поддержку граждан, семьи, укрепление межнационального согласия, защиту прав заключенных, проектам в сфере науки и образования, охраны здоровья.

В числе победителей — проект "Наследие Владислава Крапивина" свердловской общественной организации "Каравелла". Напомним, по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева в 2023 году в регионе проводятся мероприятия по увековечиванию памяти В. П. Крапивина и празднованию 85-летия писателя.

В рамках проекта "Каравелла" организует в регионе четыре масштабных мероприятия. В октябре пройдет всероссийская научно-практическая конференция "Владислав Крапивин: философ, писатель, педагог, журналист", в декабре — театрализованный фестиваль по произведениям Крапивина. На апрель 2024 года запланирован фехтовальный турнир для подростков из малообеспеченных семей, на июль — летний парусный фестиваль на воде "Крапивинская регата".

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

"Каждое мероприятие поможет с разных сторон показать всю многогранность его таланта как писателя, общественного деятеля, педагога, журналиста, спортсмена. В результате проекта большое количество жителей Свердловской области, да и России, познакомятся впервые или вспомнят о его произведениях, смогут узнать его биографию, приобщиться к гуманистическим ценностям, которые транслируют его книги, а члены научного сообщества начнут процесс углубленного изучения и понимания вклада Крапивина в отечественную культуру и педагогику", — говорят инициаторы проекта.

Еще одним победителем стал "Всероссийский электропрофсоюз", который реализует проект "Здоровье женщин — благополучие России". В пяти управленческих округах Свердловской области пройдут форумы-фестивали "Женские истории", в ходе которых добившиеся успеха женщины поделятся своим опытом. Мероприятия сопроводит выставка-экспозиция, посвященная вкладу женщин в развитие медицины России. Также в марте планируется провести Всероссийский форум "Женщина России будущего", посвященный сохранению женского здоровья, продвижению многодетности и традиционных семейных ценностей. Кроме того, будут организованы выездные медицинские консультации для женщин в вузах и на предприятиях.

С полным перечнем и содержанием проектов-победителей грантового конкурса можно ознакомиться на сайте конкурса.

Ранее "Областная газета" писала, что 66 миллионов рублей субсидиями направлено на реализацию проектов свердловчан по решению Евгения Куйвашева.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.07.2023, 12:08 / Общество
Свердловские врачи спасли пенсионера с тяжелой формой клещевого энцефалита
02.07.2023, 11:32 / Общество
166 "серебряных" волонтеров на Среднем Урале нашли новые возможности для самореализации благодаря музею истории медицины
02.07.2023, 11:15 / Общество
Свердловские НКО получат 67 миллионов рублей на проекты в сфере развития гражданского общества
01.07.2023, 17:15 / Общество
На Среднем Урале ожидаются ливни и шквалистый ветер до 25 метров в секунду
01.07.2023, 16:17 / Общество
Гари — 400 лет. Народные гуляния по случаю юбилея