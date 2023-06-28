По поручению Евгения Куйвашева на Среднем Урале будет учреждена премия губернатора в сфере молодежной политики

Представители делегации Среднего Урала, в которую вошли студенты и преподаватели образовательных учреждений, на форуме "УТРО" попросили губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева учредить премию в сфере молодежной политики.
Обычно подобные премии вручают за успехи в творчестве, волонтерстве, общественной работе.
На просьбу об учреждении премии губернатора Евгений Куйвашев ответил однозначно: "Договорились". Проработать этот вопрос он поручил своему заместителю Павлу Крекову.
Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области осенью будет рассмотрен вопрос о компенсации услуг ЖКХ для педагогов и врачей малых территорий.
Еще по теме:
- Губернатор Евгений Куйвашев принимает участие в молодежном форуме "УТРО"