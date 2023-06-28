По поручению Евгения Куйвашева на Среднем Урале будет учреждена премия губернатора в сфере молодежной политики

Евгений Куйвашев принял предложение участников форума "УТРО" учредить премию в сфере молодежной политики. Фото: Полина Зиновьева

Представители делегации Среднего Урала, в которую вошли студенты и преподаватели образовательных учреждений, на форуме "УТРО" попросили губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева учредить премию в сфере молодежной политики.

Обычно подобные премии вручают за успехи в творчестве, волонтерстве, общественной работе.

На просьбу об учреждении премии губернатора Евгений Куйвашев ответил однозначно: "Договорились". Проработать этот вопрос он поручил своему заместителю Павлу Крекову.

Ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области осенью будет рассмотрен вопрос о компенсации услуг ЖКХ для педагогов и врачей малых территорий.

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