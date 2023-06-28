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28 июня 2023, 10:09

Свердловчане могут принять участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив

Грантовый конкурс Президентского фонда культурных инициатив

Заявку на конкурс можно подать до 12 июля. Фото: скриншот с сайта фондкультурныхинициатив.рф

Продолжается прием заявок на первый в 2023 году специальный грантовый конкурс, организованный Президентским фондом культурных инициатив. Средства получат лучшие проекты, которые нацелены на популяризацию общероссийской культурной идентичности, традиционных ценностей, поддержку специальной военной операции.

Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, до 12 июля можно подать заявку на конкурс. Участвовать могут некоммерческие организации, в том числе муниципальные, кроме казенных, коммерческие организации и индивидуальные предприниматели. Конкурс проводится по пяти номинациям:

  • "Гордимся героями и достижениями России",
  • "Победа будет за нами!",
  • "Сила согласия",
  • "Новые возможности",
  • "Народное единство".

Подать заявку на конкурс и подробнее узнать о его условиях можно на официальном сайте фонда.

Профсоюз Кушвинского завода прокатных валков в прошлом году стал одним из победителей спецконкурса. С привлечением грантовых средств была создана передвижная театрализованная выставка, демонстрирующая историческое единство Донбасса и Урала в годы Великой Отечественной войны. Еще один проект реализован в Невьянске. В рамках "Семейных сезонов" в старинной усадьбе купцов Подвинцевых организованы театрализованные экскурсии, знакомящие аудиторию с сюжетами семейного наследия невьянского купечества.

Ранее "Областная газета" писала, что президентские гранты получили 34 свердловских проекта.

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Областная газета Свердловской области

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