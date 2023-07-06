В день фестиваля UralTerraJazz между Екатеринбургом и Камышловом будут курсировать дополнительные электрички

Билеты на «джазовую» электричку можно приобрести в пригородных кассах и терминалах самообслуживания. Фото: пресс-служба СвЖД

В Камышлове 5 августа состоится международный джазовый фестиваль UralTerraJazz. Для удобства гостей и участников мероприятия Свердловская железная дорога (СвЖД) назначила дополнительные скорые пригородные поезда в обоих направлениях.

Как сообщает пресс-служба СвЖД, график движения поезда составлен таким образом, чтобы в Камышлове пассажиры успели к началу мероприятия, а вернувшись в Екатеринбург, смогли пересесть на метро. Также в этом году добавлены остановки электричек на станциях Исток (микрорайон Компрессорный), Косулино (поселок Верхнее Дуброво), Баженово (поселок Белоярский).

Пригородный поезд № 7226 отправится из Екатеринбурга в 10:30 (время местное), далее отправление: Первомайская в 10:37, Шарташ в 10:42, Исток в 10:54, Косулино в 11:12, Баженово в 11:32, прибытие в Камышлов в 12:56.

Пригородный поезд № 7225 отправится из Камышлова в 21:16, далее прибытие: Баженово в 22:32, Косулино в 22:55, Исток в 23:12, Шарташ в 23:24, Первомайская в 23:28, Екатеринбург в 23:33.

Время в пути составит 2 часа 26 минут.

Билеты на «джазовую» электричку можно приобрести в пригородных кассах и терминалах самообслуживания Свердловской пригородной компании, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» за 10 дней до даты отправления поезда. Стоимость проезда в одну сторону составит 200 рублей. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном сообщении.

Международный джазовый фестиваль UralTerraJazz в этом году пройдет на площадке Центрального городского стадиона Камышлова. В программе выступление художественного руководителя фестиваля, джазмена Даниила Крамера, квинтета Платона Газелериди и Ирины Макаровой, Secret Atelier, Belya & Lamba, а также ансамбля Kickin’ Jass Orchestra.

Ранее «Областная газета» писала, что ретропоезд «Уральский экспресс» будет курсировать в дни ИННОПРОМа.