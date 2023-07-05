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Общество
5 июля 2023, 09:36

Ретропоезд "Уральский экспресс" будет курсировать в дни ИННОПРОМа

ретропоезд

Отправляться "Уральский экспресс" будет со станции Екатеринбург-Пассажирский. Фото: Полина Зиновьева

Дополнительные рейсы ретропоезда "Уральский экспресс" назначили к выставке ИННОПРОМ в будние дни 12 и 13 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. 

Отправляться "Уральский экспресс" будет со станции Екатеринбург-Пассажирский в 09:35. Возвращение — в 15:55. 

Билеты можно приобрести в кассах дальнего следования на вокзалах; на официальном сайте rzd.ru; через мобильное приложение "РЖД Пассажирам". Для оформления билетов на виртуальных площадках важно указать маршрут: Екатеринбург-Пассажирский — Екатеринбург-Туристический.

Напомним, что Екатеринбург примет промышленную выставку ИННОПРОМ с 10 по 13 июля. 

Ранее "Областная газета" рассказывала, что пассажирами ретропоезда "Уральский экспресс" стали участники всероссийского финансового форума "Финмаркет".

Областная газета Свердловской области

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