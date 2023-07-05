Ретропоезд "Уральский экспресс" будет курсировать в дни ИННОПРОМа

Отправляться "Уральский экспресс" будет со станции Екатеринбург-Пассажирский. Фото: Полина Зиновьева

Дополнительные рейсы ретропоезда "Уральский экспресс" назначили к выставке ИННОПРОМ в будние дни 12 и 13 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Отправляться "Уральский экспресс" будет со станции Екатеринбург-Пассажирский в 09:35. Возвращение — в 15:55.

Билеты можно приобрести в кассах дальнего следования на вокзалах; на официальном сайте rzd.ru; через мобильное приложение "РЖД Пассажирам". Для оформления билетов на виртуальных площадках важно указать маршрут: Екатеринбург-Пассажирский — Екатеринбург-Туристический.

Напомним, что Екатеринбург примет промышленную выставку ИННОПРОМ с 10 по 13 июля.

Ранее "Областная газета" рассказывала, что пассажирами ретропоезда "Уральский экспресс" стали участники всероссийского финансового форума "Финмаркет".