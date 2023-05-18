Финансистов прокатили на ретропоезде

Фото: Полина Зиновьева

В эту среду из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму отправился туристический ретропоезд «Уральский экспресс», пассажирами которого стали гости из разных уголков страны – участники всероссийского финансового форума «Финмаркет».

Поезд «Уральский экспресс», стилизованный под эпоху начала XX века, запустили по маршруту «Екатеринбург – Шувакиш – Музейный комплекс УГМК» в декабре прошлого года. Обычно поезд курсирует по выходным и праздничным дням, но бывают и исключения – в этот раз дополнительный рейс запустили специально для участников финансового форума, приехавших в уральскую столицу из 65 регионов страны.

– Мы решили объединить деловую и культурную программы, чтобы участники форума смогли составить более полное впечатление о нашем регионе, познакомиться с ее достопримечательностями и в дальнейшем вернуться сюда уже не только в качестве деловых путешественников, – рассказал «ОГ» директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Составлять полное впечатление пассажиры начали, едва поезд тронулся. В вагоне-ресторане с уральской кухней не было свободных мест, а у стилизованного фотокупе выстроилась очередь из желающих сделать снимок. Пассажиры заглядывали в будку паровоза, примеряли форму начальника ретровокзала и продавца станционного буфета, покупали сувениры. И делились впечатлениями друг с другом и с журналистами.

– Изначально планировал поучаствовать только в деловой программе форума, но когда узнал о предстоящей экскурсии на ретро-поезде, решил задержаться в Екатеринбурге еще на день. И не пожалел – очень атмосферно и познавательно! Правда, времени в музее не хватило, чтобы все изучить. Вернусь сюда еще раз, но уже с семьей, – поделился с «ОГ» Алексей Миронов, сотрудник гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики.

По мнению представителя фонда финансирования промышленности и предпринимательства Челябинской области Оксаны Коневой, такие туры помогают в неформальной обстановке налаживать личные и деловые контакты и открывать для себя новые места на карте страны.

– Живу в соседнем регионе, но о таком необычном маршруте узнала впервые, – говорит она. – Отправила несколько снимков с экскурсии друзьям и знакомым. Они впечатлены и теперь тоже загорелись желанием съездить в ретро-тур.