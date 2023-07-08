Штрафы за нарушение правил поведения на воде получили около 150 уральцев

Специалисты провели свыше 13,5 тысяч профилактических бесед. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области сотрудники МЧС совместно с полицейскими и представителями органов местного самоуправления за весенний и летний период провели 2,3 тысячи патрулирований зон традиционного отдыха вблизи водоемов и свыше 13,5 тысяч профилактических бесед. В результате проверок к административной ответственности за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах привлечены 147 человек. Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Сотрудники МЧС и полиции Серова провели профилактический рейд на берегу реки Каквы. Спасатели провели инструктаж с отдыхающими, подробно разъяснили правила поведения и безопасности. Они предупредили об опасности сильного течения реки, о запрете на купание в состоянии опьянения, о том, что нельзя даже на несколько минут оставлять детей без присмотра на воде или у воды. Кроме того, специалисты напомнили, что не стоит подплывать к лодкам, катамаранам и гидроциклам. В конце беседы спасатели вручили отдыхающим памятку с основными правилами поведения на воде.

Личный состав 10-го пожарно-спасательного отряда провел профилактический рейд у водоемов Первоуральска. В ходе мероприятия специалисты проверили, установлены ли аншлаги с предупреждающими и запрещающими знаками и провели предупредительные беседы с отдыхающими о соблюдении мер безопасности на водном объекте. Горожанам напомнили приемы спасения утопающих и самоспасения, а также телефоны экстренных служб.

Отмечается, что несмотря на жаркую погоду, жителям региона стоит избегать купания в не оборудованных для этого местах.

Как сообщили в региональном главке МЧС, на территории Свердловской области есть только пять пляжей, оборудованных для купания: городской пляж на Верх-Нейвинском пруду в Новоуральске, пляж базы отдыха «Прометей» на берегу Верхнесысертского пруда в Сысертском городском округе, пляж Билимбаевского пруда и базы отдыха «Кемпинг» в Первоуральском городском округе, а также пляж Леневского водохранилища в Горноуральском городском округе. Категорически запрещено купаться в местах, где размещены предупреждающие знаки «Купание запрещено».

Власти Свердловской области призывают уральцев в связи с приближением жары проявить особую бдительность во время отдыха на воде. В связи с установившийся солнечной летней погодой в каждом муниципалитете ведется мониторинг обстановки на водоемах.

Ранее «Областная газета» рассказывала, что власти Свердловской области призвали уральцев быть бдительными во время отдыха у воды.