Власти Свердловской области призвали уральцев быть бдительными во время отдыха у воды

Сотрудники МЧС патрулируют зоны отдыха вблизи водоемов и напоминают отдыхающим о необходимости соблюдать правила безопасности. Фото: Галина Соловьева

Областные власти призывают свердловчан проявить особую бдительность во время отдыха на воде. Из-за жаркой погоды в каждом муниципалитете ведется мониторинг обстановки на водоемах.

По данным ГУ МЧС России по Свердловской области, с момента установления жаркой погоды на акваториях Среднего Урала погибли 13 человек, в том числе двое детей. Несчастные случаи произошли в местах, не оборудованных для купания, а дети находились без присмотра взрослых. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Сотрудники МЧС совместно с полицейскими и представителями органов местного самоуправления патрулируют зоны традиционного отдыха вблизи водоемов и напоминают отдыхающим о необходимости соблюдать правила безопасного поведения на воде. Уже проведено более 500 профилактических бесед. Также рейды по акваториям проводят и специалисты государственной инспекции по маломерным судам.

Уральцам не следует купаться в необорудованных местах. По данным регионального главка МЧС, на территории Свердловской области только 2 пляжа предназначены для купания. Это водоем в Сысертском городском округе вблизи санатория "Гранатовая бухта" и городской пляж Новоуральска.

Запрещено купаться в местах, где размещены предупреждающие знаки "Купание запрещено". Нельзя оставлять детей без присмотра на воде или у воды даже на несколько минут, а также заходить в воду в состоянии опьянения. Не следует подплывать к лодкам, катамаранам и гидроциклам. В сплавах по рекам можно участвовать только в сопровождении сертифицированных инструкторов. Только неукоснительное соблюдение правил безопасного поведения на воде может предотвратить трагедию.

Ранее "Областная газета" писала, что прокуратура организовала проверку по факту гибели подростка в реке Пышме Свердловской области.

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