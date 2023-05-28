За сутки правоохранители составили более 70 протоколов в ходе рейдов на водоемах Екатеринбурга

Рейды на водоемах Екатеринбурга проводят в эти выходные сотрудники МЧС и полиции. Фото: скриншот видео пресс-службы УМВД России по Екатеринбургу

Полиция и МЧС в эти выходные проводят рейды на водоемах Екатеринбурга. Кроме охраны общественного порядка их основная задача — предупредить несчастные случаи на реках и озерах. Именно в жаркие дни горожане стремятся провести свободное время у воды.

"Составлено более 60 административных протоколов за различные нарушения. Основную массу составило распитие алкоголя в общественном месте. Это 37 протоколов. 21 гражданин привлечен за мелкое хулиганство. Двое законных представителей привлечены по ст. 5.35 за неисполнение родительских обязанностей", — говорится в сообщении пресс-службы Управления МВД России по Екатеринбургу.

Кроме того, инспекторы проверяли соблюдение противопожарного режима. За сутки выявлено порядка 10 нарушений — граждане разводили открытый огонь.

Ранее в Екатеринбурге сотрудники МЧС напомнили отдыхающим о правилах пожарной безопасности.

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