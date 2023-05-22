В Екатеринбурге сотрудники МЧС напомнили отдыхающим о правилах пожарной безопасности

На экране мобильного комплекса информирования и оповещения населения для отдыхающих транслировали информационные ролики. Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области

Сотрудники госпожнадзора провели для отдыхающих на Шарташе обучающие мероприятия. В сложившейся пожароопасной обстановке на Среднем Урале важно донести правила безопасного поведения до каждого свердловчанина.

На экране мобильного комплекса информирования и оповещения населения для отдыхающих транслировали информационные ролики. Специалисты МЧС России показали первичные средства пожаротушения и спасения при пожарах. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области.

Жителям Екатеринбурга напомнили, что с 15 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. Запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ, нельзя пользоваться мангалом даже на территории собственного участка.

Нарушителей требований пожарной безопасности сотрудники госпожнадзора привлекают к административной ответственности. Только за прошедшие выходные в отношении нарушителей было составлено 72 протокола об административных правонарушениях, вынесено 12 определений о возбуждении административных расследований.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что за сутки на Среднем Урале ликвидировано 19 природных пожаров.

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