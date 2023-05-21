Курсанты Уральского института МЧС помогли в тушении торфяного пожара под Березовским

Курсанты вместе с пожарными и волонтерами помогали в тушении лесных пожаров в Свердловской области. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

125 курсантов пожарно-технического колледжа при Уральском институте МЧС накануне помогали в тушении торфяного пожара в поселке Солнечный под Березовским. Площадь возгорания составила 300 гектаров, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Перед началом работ по ликвидации возгорания все прибывшие курсанты прошли инструктаж по технике безопасности. Студентам дали указания перекапывать и проливать торф.

Видео: официальная страница Свердловской области в соцсети "ВКонтакте".

В Свердловской области продолжается борьба с лесными пожарами, около тысячи специалистов участвуют в тушении. Несмотря на всю сложность ситуации, количество возгораний сокращается. Угрозы распространения на населенные пункты и объекты экономики нет.

По данным специалистов, большинство возгораний возникают по вине людей, не соблюдающих правила пожарной безопасности.

Напомним, в Свердловской области действует особый противопожарный режим. Не допускается сжигание мусора, соломы, сухой травы, стерни, порубочных остатков, а также проведение пожароопасных работ. Запрещаются любые строительные и производственные огневые работы, в том числе сварочные. Не допускается организация фаер-шоу и запуск фейерверков. Нельзя разводить костры, пользоваться мобильными мангалами даже на территории собственных садовых или дачных участков.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях противопожарного режима предусмотрен административный штраф до 60 тысяч рублей для граждан, до 2 миллионов рублей для юридических лиц.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100 94 00, по единому номеру экстренных служб на территории Российской Федерации 112 или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Ранее из-за задымления на участке трассы Екатеринбург — Реж — Алапаевск перекрыли движение.

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