В Свердловской области около тысячи специалистов борются с природными пожарами

За сутки в Свердловской области ликвидировали 12 природных пожаров. Фото: Павел Ворожцов

Около тысячи сотрудников Авиалесоохраны, МЧС и лесничеств ведут борьбу с природными пожарами на Среднем Урале. В тушении огня задействовано более 170 единиц спецтехники, сообщает департамент информационной политики региона.

Для борьбы с природными пожарами используют бульдозеры, тракторы, пожарные автомобили, малые лесопатрульные комплексы, задействована спецавиация. Специалисты занимаются ликвидацией очагов возгораний, ведут контроль за тем, чтобы площадь локализованных пожаров не увеличивалась.

"На первый план сейчас выходит вопрос окарауливания кромок, которые пролегают на десятки километров локализованных пожаров", — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов. Министр также подчеркнул, что к организации этой работы привлекаются главы муниципальных образований.

Снижение ущерба от лесных пожаров — одна из приоритетных задач нацпроекта "Экология", отмечают в департаменте информационной политики Свердловской области.

За прошедшие сутки, 20 мая, на Среднем Урале ликвидировали 12 лесных пожаров, столько же локализовали. Возгорания в Ржевском городском округе на площади 1000 гектаров и Горноуральском городском округе — 210 гектаров не распространяются и находятся под контролем. Локализованы 3 пожара в Артемовском городском округе на общей площади 363,5 гектара. Еще 2 пожара на площади более 120 гектаров локализованы в Гаринском городском округе.

По данным специалистов, причиной большинства пожаров в регионе по-прежнему остается нарушение правил пожарной безопасности. Возгорания возникают от незатушенных костров и мангалов, сжигания сухой травы.

С 15 апреля 2023 года на территории региона действует особый противопожарный режим. Не допускается сжигание мусора, соломы, сухой травы, стерни, порубочных остатков, а также проведение пожароопасных работ. Запрещаются любые строительные и производственные огневые работы, в том числе сварочные. Не допускается организация фаер-шоу и запуск фейерверков. Нельзя разводить костры, пользоваться мобильными мангалами даже на территории собственных садовых или дачных участков.

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях противопожарного режима предусмотрен административный штраф до 60 тысяч рублей для граждан, до 2 миллионов рублей для юридических лиц.

В случае обнаружения возгорания необходимо незамедлительно сообщить по бесплатному телефону лесной охраны 8 800 100 94 00, по единому номеру экстренных служб на территории Российской Федерации 112 или передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения "Берегите лес".

Ранее "Областная газета" рассказывала, что Свердловские волонтеры помогли снизить риск распространения огня на жилые дома региона.

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